À Punt logra su mejor cifra de audiencia un 9 d’Octubre: 583.000 valencianos siguieron la programación especial

La radiotelevisión pública valenciana ha batido el récord absoluto de audiencia de un 9 d'Octubre desde que nació el 10 de junio de 2018, según datos de Kantar, ahora denominado Fifty Five Blue.

Según este medidor oficial en España de televisión en línea, con un 7’3% de share, la televisión valenciana ha batido el récord absoluto de seguimiento en la Comunidad Valenciana durante el Día de la Comunitat.

En 2025 fue de un 4,2%, en 2024 de un 5,1% y en 2023 de un 4,6%. La de este viernes fue una jornada seguida por 583.000 espectadores y superó los registros de audiencias de cadenas generalistas como La Sexta y Cuatro.

304.000 personas, con un 13,7% de share, siguieron los actos institucionales del Especial 9 de octubre desde las 9h hasta las 14h con los presentadores Ferran Cano y Clara Castelló.

El momento más seguido fue a las 12.20 horas cuando bajó La Senyera desde el Ayuntamiento de València, que registró un 28’1% de cuota de pantalla.

El NTC Migdia obtuvo un 13,7% de cuota de pantalla con picos superiores al 15% durante su emisión. El informativo estuvo presentado por Amàlia Sebastian desde la Lonja de Canónigos de la Catedral de València con una vista privilegiada de la Plaza de la Virgen.

La retransmisión en directo de la corrida de toros del 9 de octubre con Morante De la Puebla, Roca Rey, que salió por la puerta grande y Tomás Rufo, obtuvo una cuota de pantalla del 9’3% y fue seguida por 129.000 personas.

El documental Jaume I l’Influencer, dirigido y realizado por los servicios informativos de À Punt en las figuras de Mati Alcaraz y Juan Pablo Valero, fue seguido por casi 100.000 personas con un 5’8% de share y la serie Buscant Jaume I (emitida a las 21.45h) dirigida por José María Villagrasa y producida por tres empresas valencianas también obtuvo un 5’8% y 154.000 espectadores únicos.

La producción que se emitió a las 22.52h, Seràs per sempre: un viatge per Vicent Andrés Estellés fue seguida por 106.000 espectadores con un 4,7% de share.

Otras audiencias destacadas de la jornada fueron las siguientes: NTC Esports 1, 142.000 espectadores y 10,5% de share; L’ORATGE 1, 7’1% y 76.000 espectadores; La Cuina de Morera (113.000 espectadores y 4,5%); Atrápa’m Si Pots, 87.000 y 6,4%; Previa de bous, 84.000 espectadores y 8,3% y Entrevista Presidente GV, 75.000 espectadores y 2’6% de share.

La cobertura de los actos institucionales de la jornada incluyó un gran despliegue técnico y humano de À Punt para entrevistar en directo a los protagonistas de la jornada y hacerse eco de los actos que estaban sucediendo al mismo tiempo en las otras capitales de provincia, Castellón y Alicante y así como en otras localidades, como por ejemplo Benicarló, Gandia, el Puig de Santa Maria y Dènia.

En total, más de 20 cámaras participaron en los actos oficiales, con 5 puntos de directo en València y 6 otros puntos por pueblos y ciudades con un total de 11 reporteros repartidos por toda la geografía de la Comunidad Valenciana.

Además, el programa especial contó con la última tecnología con drones que mostraron desde el cielo la espectacularidad de la fiesta.

À Punt Ràdio

À Punt Ràdio también vivió una jornada especial con una completa programación para celebrar el Día grande de la Comunitat Valenciana desde diferentes lugares de la Comunidad que acercaron en directo a todos los oyentes los principales actos conmemorativos de la fiesta.

La programación arrancó, como cada día, a las 6:00 horas con Les Noticies del Matí, el espacio informativo, dirigido por Alba Requejo. A las 7.00 horas tomó el relevo un Matí Directe Especial 9 d’Octubre, dirigido y presentado por Sergi Olcina, que se alargó hasta las 14:30 horas, con el inicio del NTC Migdia.

Durante toda la mañana, Matí Directe desplegó todo su equipo (Lucía Nadal, Marina Perelló, David Gozálvez y Marta Ramada) con la cobertura de un importante dispositivo técnico de À Punt Radio, amplió su mirada habitual con el refuerzo de equipos y profesionales procedentes de otros programas.

El objetivo fue ofrecer una cobertura más amplia, próxima y diversa de una jornada que, más allá de la agenda institucional, se vivió en las calles, en las plazas y en los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana.

Así, Nacho Sanchis, de El Partit de la Una y Sílvia Soria, de El Forcat, se incorporaron al equipo del Matí Directe para hacer seguimiento de los actos desde la calle, poniendo voz a los protagonistas y trasladando a los oyentes el ambiente y las historias que se generan a lo largo de una jornada tan especial.

La celebración del 9 de Octubre también tuvo espacio para la cultura gastronómica. Vicent Gil, de Tastem la Comunitat, participó en el programa con una sección especial dedicada a la gastronomía vinculada al 9 de Octubre y a la tradición de Sant Donís, una mirada a los sabores y las costumbres que forman parte de nuestra identidad.

Por la tarde siguió con Tot per l’Aire con Maria Caballero y Dani Meroño, encargados de mantener la cobertura de los actos vespertinos, con seguimiento de la actualidad y conexiones con los principales escenarios de la celebración.

Ya a las 21 h. , llegó el momento de Contrapunt en el cual Rubén Dempere y Gustavo Clemente ofrecieron un repaso exhaustivo a todo el acontecido en la jornada.