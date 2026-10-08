Un documental de À Punt expone como "influencer medieval" a Jaume I pasados 750 años de su muerte

À Punt conmemora el 750º aniversario de la muerte del rey conquistador con Jaume I, el influencer medieval, un documental que revisa la figura del rey desde una perspectiva contemporánea y pone el foco en su extraordinaria capacidad para construir un relato propio, proyectar una imagen pública e influir en las generaciones posteriores.

Jaume I murió el 27 de julio de 1276. Siete siglos y medio después, el documental de À Punt descubre a un rey que aún camina entre nosotros y reflexiona sobre hasta qué punto sus decisiones continúan presentes en el territorio, la cultura, la lengua y la memoria colectiva valenciana. Desde el siglo XXI viajamos al siglo XIII para entender cómo y por qué Jaume I continúa siendo una figura viva y presente en la memoria del pueblo valenciano.

El documental no solo apuesta por presentar a un rey que dejó escrito su relato vital, su «propia verdad», sino que muestra cómo Jaume I observa y ve pasar su propia vida incluso antes de su nacimiento.

La narración audiovisual se articula a partir del Llibre dels Fets, la primera autobiografía de un monarca medieval. Una joya literaria que nos permite acercarnos a un Jaume I que habla en primera persona y que selecciona los episodios de su vida que quiere transmitir a sus sucesores.

Los especialistas entrevistados destacan que este libro es la memoria del monarca, pero una memoria selectiva y un relato proyectado hacia el futuro. La memoria ejemplar de una vida guiada por la divina providencia.

¿El primer influencer valenciano?

Jaume I, el influencer medieval reflexiona a partir de este provocador planteamiento y lo hace para acercar la figura del monarca a una audiencia contemporánea y analizar, con una mirada histórica y divulgativa, cómo Jaume I utilizó la comunicación, la narrativa y la construcción de su propia imagen para convertirse en protagonista de su tiempo y de la memoria de los siglos posteriores. Para llevarlo a cabo, dispuso de una herramienta extraordinariamente poderosa para su época: el Llibre dels Fets.

En el documental se muestra la copia más antigua que se conserva del Llibre dels Fets, de 1343, custodiada dentro de una caja fuerte en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y copiada en el monasterio de Poblet. Pero el equipo que ha realizado el documental también ha accedido a la documentación de Jaume I que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. Por primera vez se podrá ver en televisión el último documento que firmó Jaume I antes de morir.

La IA para viajar al siglo XIII

Otro de los elementos narrativos diferenciales de la producción del documental es el uso de la inteligencia artificial como herramienta narrativa y divulgativa. El documental combina entrevistas con historiadores y especialistas, localizaciones reales y fuentes documentales con animaciones gráficas y recreaciones visuales generadas con IA.

Una apuesta visual que ayuda a dar vida a momentos que nunca se han documentado audiovisualmente y a escenificar batallas y paisajes medievales. También a entender cómo Jaume I quería ser visto y a recrear escenas que refuerzan su liderazgo simbólico.

Las animaciones se nutren del relato histórico para mantener el rigor y, al mismo tiempo, hacer más inmersiva y accesible la narración audiovisual.

Recorrido por los escenarios vitales

El equipo del departamento de Informativos de À Punt que ha realizado este documental ha viajado a los escenarios vitales de Jaume I, desde Montpellier, la ciudad donde nació, hasta Monzón, donde se crió con los monjes de la Orden del Temple, Alcañiz, Barcelona, Poblet, donde está enterrado, y a las localidades de la Comunidad Valenciana más significativas en la vida del monarca, entre otras, el Puig, Burriana, Peñíscola, Morella, Játiva, Alcira, la Vall d'Alcalà, Biar y Valencia.

Además, el equipo también se ha desplazado a Londres para poder grabar con todo detalle el Retablo del Centenar de la Ploma, que muestra en su tabla central la batalla del Puig. Un retablo que se conserva en el museo Victoria & Albert de la capital británica y que ha contribuido a consolidar una determinada memoria de Jaume I y del conflicto entre cristianos y musulmanes.

Jaume I, el influencer medieval es una producción documental dirigida por la periodista Matilde Alcaraz y el realizador Juan Pablo Valero. El equipo lo completan los operadores de cámara Toni Polit y Christian Hervás; las productoras Vicky Palacios y Paula Cervera; la operadora de posproducción Laura Alcantud; el ayudante de explotación, Raúl Fenollosa; la lingüista Celia García Pedro y la documentalista Isabel Edo, entre otros.

El documental se emitirá durante la programación especial que À Punt dedica al Nou d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana. Un proyecto que transforma la conmemoración del 750º aniversario de la muerte de Jaume I en una experiencia audiovisual vanguardista. Una producción que descubre a un rey con luces y sombras, un rey entre la historia y la leyenda que ha dejado una huella inmortal en el pueblo valenciano.