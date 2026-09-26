Carmen Prades y Marta Mercader se despiden de su ejercicio fallero en la Gala de la Elección 2027. JCF

Valencia ya conoce los nombres de las 13 niñas y 13 mujeres que representarán las Fallas 2027: "Un gran sueño se queda aquí"

Con la mirada puesta en Valencia por todo lo que les ha regalado, Carmen Prades y Marta Mercader ceden desde este sábado el legado a 13 mujeres y 13 niñas que cumplirán su sueño: representar a las Fallas de 2027.

La ceremonia ha estado marcada por la emoción, en una atmósfera inspirada en la Valentia romana y como homenaje a las mujeres vestales, encargadas de custodiar el fuego sagrado.

Y ahora serán otras 26 'guardianas' las que deberán preservar el fuego de las fallas de Valencia durante el próximo año.

Pero solo dos serán las próximas Falleras Mayores de Valencia 2027. El próximo 13 de octubre la alcaldesa de Valencia lo comunicará a las afortunadas mediante la tradicional Telefonada. Hasta entonces, las candidatas se enfrentarán a sus últimas pruebas para optar al puesto.

El jurado, compuesto por Amparo Martín, Consuelo Benavente, María Fernández, Amparo Prats, Mar Segovia, Jorge López y Óscar Mollá, ha elegido los trece nombres de las infantiles.

Mientras Cristina González, Ángel Marcos, María Tomás, Rafa Mengó, Beatriz Pérez, Pepa Gómez y Sandra Llopis se han encargado de escoger a las 13 mayores.

Las mayores

Paloma Mora García. 28 años. Falla Doctor Marañón-Maestro Palau. Sector Mislata.

María Ruiz Such. 23 años. Falla Vicente Sancho Tello-Chile. Sector Pla del Reial - Benimaclet.

Ana Inés Pérez Gómez. 26 años. Plaza Santa Cruz. Sector El Carmen.

Marina Berzal Serrano. 27 años. Falla Ingeniero José Sirera-Pío IX. Sector La Creu Coberta.

Alejandra Blanco Beltrán. 21 años. Falla Avenida Maestro Rodrigo-General Avilés. Sector Campanar.

Claudia España Bernabeu. 24 años. Falla Alameda-Francia. Sector Camins al Grau.

María Miralles Miralles. 26 años. Falla Fernando el Católico-Ángel Guimerá. Sector La Roqueta - Arrancapins.

Las 13 mujeres elegidas para representar a Valencia en las Fallas de 2027, Raquel Granell

Paula Sebastián Martínez. 25 años. Falla Quart-Palomar. Sector El Pilar - Sant Francesc.

Carmen Ballester Muñoz. 25 años. Falla Músico Espí-Gravador Fabregat. Sector Rascanya.

Laura Miquel Obarti. 26 años. Falla Avenida del Oeste. Sector El Pilar - Sant Francesc.

Beatriz Blanco Tamarit. 24 años. Falla Castellón-Segorbe. Sector Ruzafa B.

Cristina Montesinos Ferriol. 29 años. Falla Avenida Ecuador-Alcalde Gurrea. Sector Benicalap.

Paula Mayoral Olmos. 27 años. Falla Doctor Gil y Morte-Doctor Vila Barberà. Sector La Roqueta - Arrancapins.

Las infantiles

Alma Ruedas García. 11 años. Falla Pío XII-Jaume Roig. Sector Quart de Poblet - Xirivella.

Daniela Royo Fuster. 11 años. Falla Plaza Obispo Amigó-Cuenca. Sector La Roqueta - Arrancapins.

Paula Gómez del Castillo. 11 años. Falla Fuencaliente-Lebón. Sector Camins al Grau.

Lola Bardera Medina. 11 años. Falla Azcárraga-Fernando el Católico. Sector Botànic - La Petxina.

Julia Vizcayno Orero. 9 años. Falla Rosario-Plaza Calabuig. Sector Canyamelar - Grau - Nazaret.

Martina Gil García. 10 años. Falla Fernando el Católico-Ángel Guimerá. Sector La Roqueta - Arrancapins.

Marta Inés de la Peña y de la Rosa. 10 años. Falla Mayor-Moraira-Nazaret. Sector Canyamelar - Grau - Nazaret.

Las 13 niñas elegidas para representar a Valencia en las Fallas de 2027. Raquel Granell

Alejandra Vidal Giner. 11 años. Falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana. Sector Campanar.

Macarena de la Osa Soler. 9 años. Falla Avenida Reino de Valencia-Ciscar. Sector Pla del Remei - Gran Via.

Susanna Chornet Segovia. 10 años. Falla Tres Camins-Pinedo. Sector Poblats al Sud.

Vega Sánchez Briz. 11 años. Falla Alemania-Bachiller. Sector Pla del Reial - Benimaclet.

Daniela Barbosa Crespo. 12 años. Falla Alameda-Francia. Sector Camins al Grau.

Valeria Sordo Ferrero. 12 años. Falla Maestro Gozalbo-Conde de Altea. Sector Pla del Remei - Gran Via.