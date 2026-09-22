El Teatro Principal de Valencia cierra de forma indefinida por seguridad: un informe advierte de riesgos estructurales

El Teatro Principal de Valencia cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata y su programación deberá reubicarse. La Diputación de Valencia ha decidido clausurar el edificio tras recibir un informe pericial que determina que el inmueble presenta deficiencias funcionales.

Según ha informado este martes el presidente de la institución, Vicente Mompó, acompañado de la diputada de Proyectos Técnicos, Paz Carceller, y el jefe del área, Evaristo Carlos López, el teatro no cumple, por ejemplo, con los requisitos para garantizar una correcta evacuación en caso de necesidad.

La medida, cabe apuntar, llega apenas un día después de que se presentara la programación para el primer trimestre de la temporada 2026/2027. Al parecer, el informe llegó en la tarde del lunes, según han explicado en rueda de prensa, por lo que se decidió el cierre inmediato sin fecha para la reapertura.

El presidente de la Diputación ha explicado que se trata de una "decisión difícil", pero "la seguridad de las personas está por encima de cualquier otra consideración".

El jefe de área ha detallado que, de acuerdo a una primera aproximación, la intervención estructural para solucionar las deficiencias costaría cerca de 29 millones de euros y que las obras podrían prolongarse por un periodo de al menos cuatro años.

Asimismo, ha avanzado que el pliego para la rehabilitación está "casi preparado" y los primeros trabajos se situarían en torno a los 2,2 millones de euros. Será cuestión de varias semanas, ha asegurado, que se publique la licitación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Carceller ha explicado que a lo largo de estos meses se han ido realizando reparaciones periódicas tras detectar deficiencias en el edificio. Sin embargo, finalmente el equipo de Gobierno decidió pedir un informe completo que definiera cuáles eran los daños estructurales con los que contaba este inmueble.

"La decisión se toma de forma abrupta porque cuando tenemos el informe pericial fue ayer -este lunes-", ha aseverado.

En este sentido, López ha detallado que si bien no hay daños estructurales muy graves, sí habría "oxidación, fisuras, grietas" que se deben reparar. "Riesgo de colapso o ruina no hay, pero sí se debe reparar", ha agregado.

Asimismo ha explicado que la imposibilidad de realizar los trabajos de reparación mientras se mantiene la actividad del teatro: "Tanto el plan director, como el informe de ahora no lo aconsejan, porque los trabajos son integrales".

"No se puede mantener abierto al público si, por ejemplo, estoy tratando de ampliar el paso de las salidas de emergencias. Ni tampoco cambiar la instalación eléctrica si hay funciones previstas", ha expuesto.

El presidente de la Diputación ha advertido que se encontraron el teatro en estas condiciones y, aunque no van "a repartir culpas", sí quieren tomar la decisión por "responsabilidad para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios".

Al Palau de Les Arts

Apenas una hora después del anuncio, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha anunciado la reorganización de la programación prevista. Las ocho propuestas de teatro, danza y circo programadas se trasladarán al Teatro Martín i Soler de Les Arts tras haberlo acordado así con el Palau de Les Arts Reina Sofía.

Desde el departamento de Carmen Ortí aseguran que ya trabajan en la nueva calendarización para adaptar las fechas y hacer posible el traslado con las máximas garantías.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, asimismo, ha señalado que desde que el lunes conocieron el informe pericial, se pusieron "a trabajar para en tiempo récord encontrar una alternativa que permitiera mantener toda la programación".

"La seguridad es lo primero, pero también queríamos garantizar que el cierre del Teatro Principal no supusiera la pérdida de ninguna de las propuestas culturales previstas. La programación se mantiene íntegra y seguirá en Valencia", ha subrayado.