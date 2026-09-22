El Festival Bucles reivindica la danza como "una actitud ante la vida" frente al paso del tiempo en su 14ª edición en Valencia

El Festival Bucles da la bienvenida a su 14ª edición reivindicando el movimiento como "una actitud ante la vida" y propone una programación intergeneracional que reflexiona sobre el paso del tiempo, la diversidad de los cuerpos y la capacidad del arte para transformar nuestra mirada.

"Todos somos importantes a la hora de transmitir, de expresar y de hacer arte", ha defendido su directora, Isabela Alfaro.

Bajo el lema Balla fins al final, el certamen reunirá del 25 de septiembre al 10 de octubre, a 37 compañías, 16 propuestas de danza valencianas, 18 nacionales y tres internacionales.

La presentación de la nueva edición ha tenido lugar este martes en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y ha contado con la presencia del director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, y de la directora del Festival Bucles.

Alfaro ha puesto en relieve la importancia de poner "el foco de la mirada en las personas maduras", ya que ha considerado que el paso del tiempo "hace mella" pero por "la sociedad que quiere verlo así".

"Tenemos que ser todos más abiertos e intergeneracionales y estar más en contacto con todos los estratos, porque todos tenemos que aportar y todos tenemos que enriquecernos", ha subrayado la directora del festival.

El Festival Bucles celebra su 14 edición reivindicando la mirada de las personas maduras. Festival Bucles

Y ha agregado: "Yo dentro de poco cumplo 50 y quiero continuar viva y sintiendo la creatividad y la danza año tras año, a no ser que no pueda andar o mover los brazos".

Por eso, Bucles reivindica que la creación no tiene fecha de caducidad, que cada cuerpo guarda una historia, una memoria y un potencial creativo único.

"Actitud vital"

En esta línea, Isabela Alfaro ha destacado que se trata de una edición "muy bonita" porque "los máximos representantes son las personas mayores".

No obstante, ha indicado que aunque el foco está puesto en ellas se ha tratado de hacer una propuesta "intergeneracional" con "un sinfín de actividades" centradas en que "el movimiento sea una actitud vital".

"Poner el foco en la edad y hablar de la experiencia acumulada, porque los cuerpos contienen memoria y también contienen identidad, y eso hay que trasladarlo", ha sostenido.

Presentación de la 14ª edición del Festival Bucles. EE

Por su parte, Nicolás Bugeda ha apuntado que el Centre del Carme es sede de los principales festivales de música, danza, teatro, cine y experimentación artística y ha señalado la importancia de apoyar a los festivales.

"Son una fórmula de éxito, con una programación coherente y un formato que se vive como una celebración en diferentes puntos de la ciudad y fuera de ella, que acercan la cultura a toda la ciudadanía, abriendo espacios para la participación, pero también para la reflexión", ha señalado

Más de 30 compañías

La edición de 2026 reúne a 37 compañías, 16 propuestas de danza valencianas, 18 nacionales y tres internacionales, con seis estrenos, junto a residencias artísticas, actividades de mediación, encuentros profesionales, clases magistrales, proyectos de inclusión y música en directo, extendiendo la danza más allá de los espacios escénicos convencionales.

La creación francesa ocupará un lugar destacado en la dimensión internacional de esta edición, fruto de la colaboración con el Institut français de València.

Tres propuestas de distintas generaciones y lenguajes acercan al festival diferentes maneras de entender el cuerpo, el movimiento y las artes vivas, estableciendo un diálogo con la creación valenciana y nacional.

Además, Cos i Memòria constituye uno de los ejes centrales de la XIV edición del Festival Bucles y atraviesa la programación con propuestas escénicas, encuentros, procesos de mediación y actividades formativas que ponen el foco en la memoria, la madurez y la transformación del cuerpo a lo largo de la vida.

La dimensión territorial del festival adquiere de nuevo un significado especial a través del Programa de Recuperación DANA, que llevará la danza a espacios afectados de las localidades de Alfafar, Benetússer y Picassent, planteando la creación como una herramienta para reencontrarse con el territorio, recuperar la memoria y contribuir a su reconstrucción.

La XIV edición del Festival Bucles dibuja un mapa de la danza contemporánea en el que conviven generaciones, lenguajes, territorios y distintas maneras de entender el cuerpo y la creación.

La presencia internacional dialoga con la escena valenciana y nacional. El Certamen Coreográfico abre nuevas oportunidades a creadoras y creadores emergentes; mientras que Teixint Municipis incorpora a la ciudadanía a los procesos artísticos en las diferentes localidades ya citadas y en Alboraia.

Los espacios participantes son los siguientes: Plaza de La Ermita de Picassent, Artea Lab, l'Espai de Creació Algrà, Centre Cultural El Molí de Benetússer, Sala Matilde Salvador del Centro Cultural La Nau de la Universitat de València, Museo de Bellas Artes de València, Teatre l'Agrícola de Alboraya, Espai LaGranja, Sala Carme Teatre, La Mutant, Escalante, Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Tinglado 2 de la Marina Real Juan Carlos I del Puerto de Valencia, La Rambleta y Espai Inestable.