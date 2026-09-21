Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026, imagen de archivo. Raquel Granell

Valencia celebrará con 'Ritus' el legado fallero y "pasará el testigo" a 13 niñas y 13 mujeres en la Gala de Elección 2027

Valencia se prepara para una noche mágica. El próximo sábado 26 de septiembre celebrará el legado fallero y "pasará el testigo" a otras 13 niñas y 13 mujeres en la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027.

Lo hará con un espectáculo bautizado con el nombre de Ritus, inspirado en la Valentia romana, con destacadas novedades.

Más de 13.000 valencianos y valencianas vivirán en el Roig Arena una ceremonia en "un único acto", sin descanso, desde la bienvenida hasta la interpretación del himno regional.

Con este nuevo modelo, se espera reducir considerablemente la duración del evento, que en años anteriores se alargaba hasta las tres horas.

Pero, además, la apuesta musical este 2026 se duplica: 140 músicos serán los encargados de poner la banda sonora del acto en directo, convirtiéndolo en toda una experiencia sinfónica para el público bajo la batuta de Quique Montesinos, que ha asumido la dirección musical de la noche.

En cuanto a la danza, la apuesta también se multiplica, con un reparto formado por 26 bailarinas -13 mujeres y 13 niñas- de diversas disciplinas y de edades comprendidas entre los 7 y los 40 años, dirigidas por Álvaro Cuenca.

No se queda atrás la apuesta por la escenografía. El artista Zeta, escenógrafo y artista fallero, ganador del primer premio de sección especial infantil y del ninot indultat 2026, será quien aporte su talento para montar una arquitectura espectacular.

Presentación de la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027. EL ESPAÑOL

Las candidatas desfilarán este año rodeadas no solo de aplausos, sino también de las miradas de los espectadores, que estarán a pie de pista.

En cuanto al resto del elenco, el actor valenciano Enric Juezas abrirá la ceremonia y el evento será conducido por la voz del cantante y actor Pau Ferrer, miembro del grupo Melomans.

Como novedad, se incorpora el lenguaje cinematográfico a la narrativa, en la que participará parte de un equipo formado por algunos de los mejores profesionales de la industria audiovisual valenciana.

Además, la cantante Paula Espinosa y Víctor Santos, a la guitarra, deleitarán en directo con una de las sorpresas musicales de la noche.

Respecto a la cartelería del evento, se sustituye por un vídeo promocional y creaciones digitales que se compartirán desde Junta Central Fallera.

Todo el espectáculo estará dirigido y coordinado por Joan López.

En la rueda de prensa para presentar la Gala de Elección 2027, Santiago Ballester, concejal de Fallas y presidente de la JCF, ha afirmado que la carta de presentación del Roig Arena se podría resumir en "creativa, apasionada, ingeniosa, talentosa, profesional, luminosa, elegante y de gran humanidad".

Una descripción que comparten el director musical Quique Montesinos, el diseñador de escenografía, Zvonimir Ostoic, y el director coreógrafo, Álvaro Cuenca.