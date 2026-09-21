Las 73 candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2027, a bordo del Ciudad de Granada. JCF

Rumbo a Menorca con la ilusión de ser la próxima Fallera Mayor de Valencia 2027: solo 13 de 73 candidatas serán elegidas

Una mezcla de ilusión y nervios se sentía antes de embarcar en el 'ferry de los sueños': el de ser la próxima Fallera Mayor de Valencia 2027. Pero solo 13 de 73 candidatas tendrán el honor de representar a la ciudad durante el próximo ejercicio fallero.

A bordo del Ciudad de Granada, 73 chicas -junto a la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su Corte de Honor- ponían rumbo a Menorca para disfrutar de un fin de semana de convivencia que ya es inolvidable, pase lo que pase.

Trasmed, la naviera española del Grupo Grimaldi, en colaboración con la Junta Central Fallera, volvió a preparar para ellas una travesía de ensueño mientras el jurado observaba cómo se desenvolvían en diferentes dinámicas y actividades.

Pero toda aventura empieza con una bienvenida. En la cubierta, el capitán, Iván Uranga, y todos los miembros de la tripulación esperaban para recibir a las aspirantes a Fallera Mayor y dar paso a un cóctel de gala, amenizado por una orquesta al pulso de canciones como September.

Erguidas, y algo comedidas, aunque sí sonrientes y muy elegantes, las 73 jóvenes disfrutaron de las primeras horas y hasta se animaron a formar una conga con todos los allí presentes.

En la expedición también viajaba la directiva de Junta Central Fallera, encabezada por su presidente, Santiago Ballester, así como algunos miembros de distintas delegaciones de JCF.

La bienvenida del capitán del Ciudad de Granada, Iván Uranga, a las candidatas a FMV 2027. JCF

La comitiva desembarcó en Menorca a las 10:00 horas del domingo, donde les esperaba una larga jornada para descubrir algunos de los principales elementos de la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Ciutadella.

En la isla, candidatas, la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su Corte de Honor, junto con representantes de la Junta Central Fallera y de Trasmed, fueron recibidos por su alcaldesa, María Jesús Bagur.

La llegada de la comitiva al puerto de Son Blanc contó con una exhibición de caballos binisebani.

Tras una foto de familia se trasladaron a la plaza des Born. Allí tuvo lugar una danza folclórica a cargo del Grup Folklòric Sant Isidre, que actuó con trajes de época. La jornada continuó con una recepción institucional en Cas Comte.

Finalmente, a las 13:00 horas, la delegación visitó el Museo de Ciutadella, especialmente la sala dedicada a las festividades de Sant Joan. Justo después, el patio de Can Saura acogió una muestra de productos locales que permitió conocer la gastronomía de la isla.

El intercambio cultural y festivo entre Valencia y Ciutadella de Menorca fortaleció los lazos entre ambos municipios, y promovió el conocimiento de sus tradiciones y expresiones culturales más queridas, como las Fallas y las fiestas de Sant Joan.

Alrededor de las 16:30, la comitiva oficial volvió a embarcar en el ferry para regresar a Valencia. El resto de la jornada se desarrolló a bordo, aprovechando el trayecto de vuelta.

Las candidatas se reunieron con Carmen Prades, Fallera Mayor de Valencia, y su Corte de Honor, con quienes pudieron tener "una charla de amigas", intercambiar impresiones, dudas y experiencias.

Además, se preparó una charla sobre indumentaria a cargo del Gremio de Sastres y Modistas de Valencia. La empresa de repostería de Alzira Pepina Pastel organizó un taller dulce para todas ellas.

La expedición llegó a Valencia el lunes alrededor de las 8:00, poniendo así el broche final a un fin de semana que será difícil de olvidar, con los nervios de conocer quienes serán los 13 nombres que sonarán en el Roig Arena el próximo sábado.