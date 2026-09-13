El Faro inaugura su 18ª temporada en pleno boom del 'infoshow' político y refuerza los contenidos en directo

Nuevas caras, actualización de formatos y grandes apuestas para la nueva temporada de La 8 Mediterráneo, la cadena autonómica privada de la Comunitat Valenciana. La 8 arranca esta nueva temporada con sus clásicos, pero también con grandes cambios, apostando decididamente por la emisión de contenidos en directo, por la cercanía y la actualidad. La rejilla renueva así sus ejes básicos: la información, el análisis y el entretenimiento con valores.

Este lunes 14 de septiembre y cada noche El Faro seguirá siendo la guinda al recorrido informativo de la jornada. Con 4400 programas a sus espaldas en 18 años de existencia ininterrumpida, el programa decano de los debates vuelve para iluminar la actualidad en riguroso directo. Es, al mismo tiempo, el octavo curso en el que el periodista Luis Motes conducirá este precursor del debate de actualidad social, política y económica en el ecosistema audiovisual valenciano.

El Faro comparece de nuevo -en curso electoral- en pleno boom de la fórmula de los programas de actualidad en prime time. En ese sentido, Motes afirma que “El Faro no llega a esta tendencia de moda: ya estábamos aquí. Camino de los 4500 programas, su ventaja no es competir por volumen de ruido, sino por experiencia, memoria y proximidad territorial”.

El inicio del curso político en el caso del PPCV y el acto protagonizado por Juanfran Pérez Llorca, las opciones y la polémica que envuelve a Diana Morant con las acusaciones de machismo a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, el drama de Ceuta, el desastre de la calificación de Pisa para la educación valenciana, la crisis del Valencia de Peter Lim o las listas negras de periodistas que se le reprochan al Gobierno serán algunos de los temas a tratar.

En su horario habitual, las 21’15h, tras el Noticias 8 que conduce Alfredo Soria, llegará como siempre el repaso con debate, a veces sosegado, a veces vehemente, de los más de 40 tertulianos de El Faro que irán desfilando por el doble plató del programa.

Motes tiene esta visión sobre la gran competencia del momento: “La actualidad se ha convertido en el gran serial diario de la televisión, y la conversación social y política tiene personajes, conflictos, giros y capítulos nuevos cada día, cuando no cada hora. En esta vorágine, en un mercado donde todos pueden contar lo que está pasando, la verdadera diferencia está en ayudar a entenderlo”.

A partir del 21 de septiembre, en horario de tarde, una de las grandes novedades de la temporada será “Rompiendo el muro” -cada día a las 16’15h- REM es el espacio que pretende “desmontar” la actualidad a base de reportajes y conexiones en directo, entrevistas y noticias, con una mirada atrevida sobre lo que ocurre en Valencia, Alicante y Castellón y también en la actualidad nacional. Conducido por la periodista Paloma López “REM” se convierte en una de las grandes apuestas de la cadena esta temporada.

La 8 mantiene y potencia también su magazine vespertino de actualidad Aquí La 8, que se emitirá a partir de las 18’30h y hasta las 20’30h pero en este curso llegan los cambios con la llegada de Antonio Pardo que presentará el programa. Entretenimiento, divulgación, fiestas y tradiciones, música y sociedad componen la escaleta de este veterano de la rejilla de la cadena autonómica valenciana.

Se refuerza la parcela informativa diaria con los dos Noticias 8, que aumentan su presencia en la calle con filosofía reportera para aproximar a los valencianos la actualidad más inmediata. En sus ediciones de las 14h y 20’30h, Raquel García y Alfredo Soria seguirán resumiendo la información de cada jornada con especial foco en la Comunitat Valenciana y en el resto de España, en un curso de gran trascendencia por el calendario electoral que se cierne sobre el país.

En esta temporada de La 8 Mediterráneo, su director Javier Blanco afirma que “queremos conjugar la crítica con la reflexión, combinando información de primera mano con nuestros ingredientes de valores e identidad, con los pies en el suelo y atendiendo la información de proximidad hasta el extremo, potenciando todas las voces y el intercambio de pareceres y entrevistas de valor. Queremos ser el espejo más real de nuestra comunidad”.