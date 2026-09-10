El Premio Planeta conmemora su 75º aniversario en Valencia con los escritores Màxim Huerta, Luz Gabás y Javier Sierra

El Ayuntamiento de Valencia acogió este miércoles un evento conmemorativo del 75 aniversario del Premio Planeta, presidido por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

Màxim Huerta ejerció de maestro de ceremonias del evento, al que asistieron numerosas autoridades y diversas personalidades del ámbito de la política y del sector empresarial y cultural, así como representantes de la sociedad civil valenciana.

Javier Sierra, ganador del Premio Planeta en 2017, y Luz Gabás, ganadora en 2022, participaron en un encuentro literario que reunió a 200 invitados.

La alcaldesa felicitó al Grupo Planeta por estos 75 años de historia, ya que "desde el primer Premio Planeta, de Juan José Mira en 1952, hasta el último de Juan del Val han pasado tres cuartos de siglo".

Y destacó que "durante este tiempo, su verdadero éxito ha sido no solo reconocer un buen libro, sino despertar el deseo de miles y miles de personas de comprarlo y leerlo".

El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia resaltó que el galardón mejor dotado de las letras españolas a una novela inédita no ha perdido su espíritu fundacional.

José Creuheras recordó al fundador del Premio, José Manuel Lara Hernández, y aseguró que se ha mantenido el espíritu con el que nació el galardón: fomentar la lectura y la creatividad literaria.

En su discurso, dijo que el Premio Planeta sigue batiendo récords -con 47 millones de lectores-, y quiso valorar el "durísimo y solitario trabajo" de los escritores que han presentado sus obras: 30 mil novelas a lo largo de su historia.

Fachada del Ayuntamiento de Valencia por la celebración del 75 aniversario del Premio Planeta. EE

Por su parte, Javier Sierra afirmó que el Premio ha contribuido a descubrir nuevas voces literarias, "a grandes escritores que tenían otra profesión y que salieron a la luz gracias al Planeta".

Luz Gabás, que forma parte del Jurado, explicó que lo importante para que una obra consiga tener éxito es que la historia "tenga alma, independientemente de la técnica o del género".

Es la primera vez que el Grupo Planeta organiza una serie de celebraciones de estas características con motivo del aniversario del Premio.

Como culminación de este acontecimiento histórico y siguiendo una tradición consolidada a lo largo de tres cuartos de siglo, la ceremonia de entrega del Premio Planeta de Novela 2026 tendrá lugar el próximo 15 de octubre en Barcelona.