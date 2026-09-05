La Oreja de Van Gogh convierte el Roig Arena de Valencia en la gran fiesta de la nostalgia 'millennial' con 15.000 fans

Amaia Montero durante el concierto este viernes en el Roig Arena de Valencia EFE/ Biel Aliño

La Oreja de Van Gogh convirtió el Roig Arena de Valencia en una gran fiesta de nostalgia millennial con más de 15.000 fans que corearon los grandes éxitos de la banda en los 2000.

Con el regreso de Amaia Montero como vocalista de la formación, el 'sold out' estaba asegurado. Toda esa generación nacida entre los años 80 y finales de los 90, quería -o necesitaba- sumergirse de nuevo en sus recuerdos de juventud. Y lo hicieron de la mano, de nuevo, de Amaia entonando temas tan míticos como Cuídate, La playa o Rosas.

El repertorio estuvo centrado principalmente en los grandes éxitos de la etapa en la que Amaia Montero lideró la banda. Para abrir, el grupo donostiarra eligió una de sus canciones más emblemáticas: 20 de enero.

Del álbum Dile al sol, el disco con el que el grupo irrumpió en la escena musical en 1998, sonaron canciones como El 28 y Cuéntame al oído.

Sin embargo, gran parte del repertorio se apoyó en dos de los trabajos más exitosos de la formación: El viaje de Copperpot y Lo que te conté mientras te hacías la dormida.

Con Rosas se produjo uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando las miles de personas concentradas corearon a capela el famoso estribillo.

La Oreja de Van Gogh este viernes en el Roig Arena EE

En definitiva, dos horas de concierto en la que la nostalgia y la emoción corrieron a cargo de un grupo que, sin duda, ha marcado la historia del pop en nuestro país.

Este sábado tienen su segunda cita con el público valenciano. Como aseguró Amaia nada más subirse al escenario, "esto no es un concierto, es una fiesta". Una fiesta millennial para todos aquellos que echan de menos no tener teléfono móvil, ver Los Serrano o comprar la Superpop.