Operación Sorolla: del embalaje especial a la seguridad extrema para que las obras lleguen a Valencia en noviembre

Cuenta atrás para que Sorolla vuelva a su ciudad natal, Valencia. El cierre del Museo de la Ciudad, que acogerá los cuadros de la colección de la Hispanic Society en Nueva York, para llevar a cabo las obras de adecuación, dará el pistoletazo de salida a la "Operación Sorolla".

La inauguración de la muestra estaba inicialmente prevista para verano de este año, sin embargo, los valencianos tendrán que esperar unos meses más para poder disfrutar de su pintor más célebre.

El calendario es el siguiente: antes del 21 de noviembre llegarán las obras y, si no hay nuevos contratiempos, el 20 de enero de 2027 será la gran inauguración de la exposición.

Pero para que esto se haga realidad, la Generalitat Valenciana, a través del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, ha diseñado un plan de alta precisión que costará 400.000 euros, según la licitación del contrato de transporte y entrega, que se cierra este martes 1 de septiembre.

Además, según afirmaron fuentes de la entidad pública a EL ESPAÑOL, el trabajo de los responsables de la exposición no ha disminuido ni en agosto, mes en el que se ha avanzado en el diseño museográfico de la mano del arquitecto Paco Bocanegra y de Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor, que se está encargando del discurso.

Por otra parte, el Palacio del Marqués de Campo, que acogerá la exposición hasta que el Palacio de las Comunicaciones esté listo, ha reforzado la seguridad, con más vigilantes, la mejora del circuito cerrado de televisión y nuevos detectores de incendios.

El Museo de la Ciudad de Valencia EE

Para que las más de 200 obras recorran los más de 6.000 kilómetros que separan Nueva York de Valencia, el Consorcio de Museos exige un embalaje y un desplazamiento especializado, así como que en todo el proceso participen técnicos expertos en el movimiento de obras de arte, los llamados courier o correos.

Y es que el valor de las míticas escenas de los niños jugando en el Mediterráneo o de su famoso óleo titulado Sol de tarde es incalculable y el despliegue para que vuelvan a casa no admite ninguna improvisación.

La operación

La seguridad de estas piezas empieza antes incluso de despegar. El dispositivo logístico abarca desde el embalaje preventivo en origen hasta la entrega física y el control ambiental en destino.

Según el protocolo, el traslado de las obras procedentes de Nueva York se distribuirá, de forma estimada, en tres fletes coordinados de tal manera que cada uno transporte conjuntos de valor equivalente para diversificar posibles riesgos ante un siniestro.

Además, en cuanto al embalaje, establece que ha de ser rígido, estable e impermeable al exterior e interior. Las tapas serán atornilladas y ajustadas con materiales que garanticen la estanqueidad.

Obras de Sorolla en 'The Hispanic Society of America EE

Las cajas irán correctamente rotuladas e identificadas con los números de registro y contarán con precintos o sellos de seguridad numerados que evidencien visualmente cualquier intento de apertura o manipulación.

El interior de los embalajes llevará material amortiguador de golpes y vibraciones, aislamiento térmico y elementos de inmovilización compatibles con la conservación preventiva.

Las obras no enmarcadas viajarán en carpetas de conservación robustas fabricadas a propósito con material libre de ácido dentro de embalajes rígidos. Cada carpeta puede albergar un máximo de 10 obras, separadas entre sí por finas láminas de protección para evitar cualquier fricción química.

Cada una de estas cajas tiene un ángel de la guarda, que son los técnicos couriers o correos, que supervisarán todo el proceso para garantizar que las piezas no sufran daños y que se mantenga una cadena de custodia impecable desde su recogida hasta su instalación.

Transporte

En la cadena de custodia de las obras del pintor valenciano intervendrán dos tipos de transporte: aéreo y terrestre.

Para el primero, el Gobierno autonómico pide preferentemente rutas directas para evitar escalas o manipulaciones intermedias. Además, exige que la carga sea gestionada únicamente por empresas registradas como Agente Acreditado bajo la normativa europea de seguridad.

Pero las peticiones no acaban ahí, ya que las obras deben viajar en posición vertical y en la dirección de vuelo. Las cajas son inviolables y está prohibida su apertura en recintos aduaneros sin permiso escrito del prestador.

Pérez Llorca y Catalá este miércoles tras firmar el acuerdo para la llegada de los cuadros EE

Ante cualquier duda burocrática, se imponen los métodos no invasivos: rayos X y perros detectores. Si la autoridad exige ver el interior, la operación solo puede ocurrir en un área climáticamente controlada y bajo la mirada vigilante del correo responsable.

En cuanto al transporte por carretera, se realizará en camiones exclusivos para el transporte de obras de arte.

Han de cumplir con una serie de requisitos como que haya al menos dos conductores con experiencia en bienes culturales y que la caja de carga del vehículo sea rígida y estanca, con el interior protegido frente a filtraciones o polvo, revestimiento antichoque y anclajes regulables.

Asimismo, ha de contar con un sistema de climatización independiente para mantener de manera constante la temperatura entre 18 y 22 grados y la humedad relativa entre el 45% y el 55%.

Plan de Seguridad

La seguridad del traslado de las más de 200 piezas combina medidas físicas, tecnológicas y protocolos operativos estrictos.

Los vehículos contarán con cierres de alta seguridad, alarma antirrobo, sistemas de inmovilización y un dispositivo GPS operativo las 24 horas con seguimiento en tiempo real conectado a una central de operaciones activa.

Joaquín Sorolla pintando en Biarritz, 1906 Fundación Museo Sorolla

Además, en territorio español, si el prestador de las obras lo requiere, el transporte terrestre contará con escolta policial.

Cualquier almacén de tránsito o aeropuerto debe contar con vigilancia física las 24 horas, circuito cerrado de televisión, un estricto registro de control de accesos, control ambiental y sistemas de extinción de incendios seguros, evitando sistemas de agua que dañen el patrimonio.

Calendario

El reloj de toda esta operación comienza a correr oficialmente este martes, momento en el que se cerrará la presentación de ofertas para las empresas logísticas que aspiran a asumir el traslado.

Una vez adjudicado el contrato, la fecha límite para la coordinación operativa será el 17 de octubre de 2026 y, un mes después, la idea es que la colección esté a salvo dentro del Museo de la Ciudad de Valencia.

Será entonces cuando empiece el proceso de aclimatación física de las obras y el montaje museográfico con el objetivo de abrir al público a finales de enero o principios de febrero.