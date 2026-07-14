El Palau de la Música celebra sus 40 años con la renovación de Liebreich como director y 60 grandes conciertos

Presentación de la nueva temporada del Palau de la Música Ayuntamiento de Valencia

El Palau de la Música de Valencia celebra este año su aniversario número 40 con una programación especial y con la renovación del director de la Orquesta de Valencia, Alexander Liebreich.

Así lo anunció este martes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, durante la presentación de las novedades de la temporada 2026-2027, una programación con 45 conciertos de abono y 6 recitales extraordinarios.

La alcaldesa destacó que la reapertura del Palau en 2023 "no ha supuesto simplemente recuperar un edificio", sino que ha significado iniciar una etapa de crecimiento institucional, de mejora de la plantilla, de crecimiento de público y de mayor proyección nacional e internacional del organismo".

En este sentido, aseguró que en tres años el presupuesto ha crecido un 52 por ciento, hasta los 23,57 millones de euros. Además, subrayó que se ha alcanzado el mayor registro de público de la serie histórica, con casi 230.000 personas asistentes.

Durante la temporada 2026-2027, el maestro Alexander Liebreich dirigirá en abono siete conciertos. Rinaldo Alessandrini y Christian Vásquez serán los directores principal invitado y asociado, respectivamente.

Helmut Lachenmann será el compositor residente, mientras que los artistas residentes serán el trompetista Pacho Flores y el contrabajista Edicson Ruíz.

Nueva temporada

Como celebración de la efeméride del 40 aniversario, el 25 de abril de 2027, la Orquesta de València y Alexander Liebreich interpretarán Till Eulenspiegel, de Strauss, el Concierto para piano número 2, de Chopin, con Kevin Chen, y La mer, de Debussy.

En la temporada 2026-2027 del Palau de la Música de València, destaca, en concierto extraordinario, el debut de la legendaria Bayreuth Festival Orchestra, dirigida por Pablo Heras-Casado.

Ya en abono, volverá la Royal Concertgebouw Orchestra, con Klaus Mäkelä, que debutará, y la violinista Lisa Batiashvili.

Otra de las grandes formaciones será la London Philharmonic Orchestra, con la violinista Julia Fischer y el violonchelista Daniel Müller Schott, dirigidos por Edward Gardner.

También volverá Daniele Gatti, con la Staatskapelle Dresden, que interpretará la integral sinfónica de Beethoven. La Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov y con el pianista Behzod Abduraimov, también estará presente esta temporada.

Otras grandes formaciones serán la Orquesta Filarmónica de Helsinki, dirigida por Jukka-Pekka Saraste, con la violinista Minami Yoshida; MusicAeterna, dirigida por Teodor Currentzis; y la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart, con François-Xavier Roth y la violinista Isabelle Faust.

La programación contará también con la Gustav Mahler Jugendorchester, con Cristian Macelaru y la chelista Julia Hagen.

Asimismo, los aficionados y aficionadas a la música podrán disfrutar de formaciones internacionales como la Orpheus Chamber Orchestra, con el saxofonista Branford Marsalis y la English Chamber Orchestra, con Roberto Forés y el oboísta Ramón Ortega.

La Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría, dirigida por Martin Rajna, visitará el Palau con el pianista Dezső Ránki. Tampoco faltará la Orquesta Nacional de España, dirigida por David Afkham, con el violinista Frank Peter Zimmermann.

Además, volverán Jordi Savall, con Le Concert des Nations, y llegará la Orquesta Sinfónica de Navarra, con el violonchelista Johannes Moser y el director Perry So.

Piano

También habrá espacio para grandes recitales de piano en la Sala Iturbi. Este año, a la tradicional cita de Grigory Sokolov, se sumará una constelación de pianistas como Javier Perianes, Boris Giltburg, Daniil Trifonov, Yuja Wang y Hélène Grimaud.

La Orquesta de València y su titular, Alexander Liebreich, abordarán con una mezzosoprano de lujo como Elīna Garanča y el tenor Michael Weinius fragmentos de Parsifal, de Wagner.

También destaca el Réquiem de Fauré, con el prestigioso Chor des Bayerischen Rundfunk. Asimismo, Rinaldo Alessandrini y el Cor de la Generalitat Valenciana interpretarán a Bach y, por su parte, William Christie y el Coro de Les Arts Florissants harán lo propio con Las estaciones de Haydn.

Capella de Ministrers y Carles Magraner ofrecerán Acis y Galatea de Haendel, así como Gabrieli Consort & Players, con Paul McCreesh, harán las delicias de los melómanos con la ópera The Fairy Queen de Purcell.

La Freiburger Barockorchester, el Collegium Vocale Gent y la soprano Julie Fuchs, dirigidos por Pablo Heras Casado, interpretarán la cantata La morte di Didone de Rossini.

También volverá la Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, con Ton Koopman, para interpretar el Oratorio de Navidad, de Bach. La programación también contará con la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, con Adam Fischer y Catriona Morison, con la tercera de Mahler.

Por su parte, Cappella Mediterranea y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, dirigidas por Leonardo García Alarcón, interpretarán el tradicional oratorio La pasión según San Mateo, de Bach.