La mentira del 'Kronen': José Ángel Mañas, Steve Jobs y los campesinos del siglo XIV

La España de los noventa necesitaba desesperadamente un mito fundacional para rellenar su propio vacío. Nos habíamos cansado de la Movida, que a esas alturas ya olía a laca barata, a nostalgia de bar de copas y a subvención municipal, y el mercado exigía sangre nueva. Queríamos nihilismo de diseño, pastillas, asfalto y juventud echada a perder. Y entonces, en 1994, apareció Historias del Kronen.

Su autor, un jovencísimo José Ángel Mañas, fue inmediatamente coronado por la prensa cultural y la sociología de salón como el "niño salvaje" de la Generación X.

Se le adjudicó, sin derecho a réplica, el papel de portavoz oficial del desencanto, de reportero gonzo de las raves, el kalimotxo y la apatía moral. Parecía que el tipo escribía escupiendo sobre el teclado tras pasar tres noches sin dormir en la Ruta del Bakalao.

Pero la literatura, como la vida misma, tiene un sentido del humor negrísimo. Resulta que el gran cronista de la perdición juvenil, el icono del pasotismo de los noventa, no era un bala perdida. Era un empollón. Un tipo con una estructura intelectual de hormigón armado.

Cuando me siento a hablar con él, le lanzo la pregunta que lleva persiguiéndole tres décadas, ese elefante en la habitación del mundo editorial: ¿Cómo demonios se pasa de ser el profeta callejero del Kronen a escribir novelones históricos de seiscientas páginas sobre la Reconquista o los visigodos?

Mañas sonríe, intuyendo que va a dinamitar su propia leyenda urbana. "Pues no es tan raro como parece", arranca, quitándole hierro a lo que a todas luces parece un salto mortal triple, "pero claro... digamos que yo estudié Historia. Bueno, en aquella época era Geografía e Historia, por la rama de contemporánea".

Aquí es donde la hagiografía del chico malo salta por los aires en mil pedazos. "Es verdad que tenía una cierta facilidad para el estudio", confiesa, demoliendo sin piedad el mito del estudiante fracasado, maldito y rebelde. "Y bueno, primero estuve un año en Madrid, luego estuve un año en Sussex, donde estudiaba cosas como la rebelión de los campesinos en el siglo XIV y tal".

Deténganse un segundo a saborear la ironía de esta estampa. Mientras media España creía que Mañas estaba empapándose de la sórdida cultura de clubbing para radiografiar la miseria moral de su generación, el tipo estaba en la campiña inglesa quemándose las pestañas analizando las revueltas de los siervos de la gleba del año 1300.

Y la cosa, agárrense, no acaba ahí. "Luego en Grenoble me fui otro año porque nadie quería ir a Grenoble, y allí estudié la historia del cine de los años 60, Roger Vadim y las teorías psicoanalíticas aplicadas a un movimiento de masas, ¿vale?".

Es sencillamente fascinante. El mejor radiógrafo de la masa juvenil alienada de finales del siglo XX no aprendió a mirar la realidad apoyado en la barra pegajosa de un afterhour, sino aplicando psicoanálisis de masas en las aulas de una universidad francesa.

Porque el buen cronista, y esto es algo que duele reconocer en la época de la inmediatez, no es el que se ahoga en el charco, sino el que sabe medirle la profundidad y la densidad al fango.

Su llegada triunfal a la literatura fue, de hecho, casi el accidente colateral de un cerebro privilegiado que iba sobrado de tiempo. "Entonces, vuelvo a Madrid, hago dos años en uno porque ya digo que tenía facilidad, y mi idea era tomarme un año sabático, entre comillas, que consideraba que me había ganado para intentar escribir".

El resultado de ese capricho de buen estudiante es historia contemporánea de España: "A los seis meses escribo el Kronen, soy finalista del Nadal y ya me olvido de la historia".

El éxito desmesurado es un tsunami que lo borra todo a su paso, reescribiendo tu identidad y sepultando tu propia vocación original. Mañas se vio arrastrado por la etiqueta inamovible de "escritor realista", de notario de lo sucio. "De hecho, yo pensaba que no me había afectado nada esa formación, que no era relevante", admite, recordando aquellos años frenéticos.

José Ángel Mañas. EE

Sin embargo, el gen de la Historia estaba ahí, agazapado entre las ruinas del Kronen, esperando pacientemente a que la fiebre generacional se enfriara. Y aquí es donde Mañas recurre a una metáfora absolutamente brillante para explicar su carrera, comparándose nada menos que con el creador de Apple. "Y luego, con el tiempo, pasa lo que decía Steve Jobs en su famosa ponencia: al final, los puntos se van conectando...".

Vaya si se conectaron. Cuando la novela realista, por muy trepidante o asombrosa que fuera, empezó a chocar contra un mercado perezoso y anestesiado, Mañas echó mano de aquellos viejos apuntes de Sussex y Grenoble. "Las carreras son largas y en España la fidelidad del lector es la que es", reflexiona con esa amargura lúcida de quien lleva muchas cicatrices editoriales en la espalda.

"Entonces, bueno, para mí la novela histórica fue en parte un refugio, pero me ha dado muchas satisfacciones que no me esperaba. Curiosamente, mis últimas novelas realistas —incluso historias interesantísimas como la de Doctor X, sobre Silk Road, el 'Amazon de las drogas' de la Dark Web— han funcionado peor que las históricas. El contexto de la época tira más".

El refugio forzoso se convirtió en un imperio de ventas. Pero el mercado, que nunca da nada gratis, le ha exigido pagar un peaje profundamente esquizofrénico. Hoy, José Ángel Mañas sufre el síndrome del Doctor Jekyll literario, atrapado entre dos mundos que se detestan.

"Es como si hubiera escogido un seudónimo; me ha dado la opción de ser dos escritores", explica con resignación. Tiene que ser agotador vivir sabiendo que tu legión de seguidores está dividida por un muro de ignorancia mutua.

"A quien le gustan mis novelas históricas no suele ir a la novela realista, y quien me conoce solo por las novelas callejeras y noventeras tiene otra idea de mí y no lee las históricas".

Hay algo muy cómico, y a la vez profundamente trágico, en esta incapacidad del lector español para salir de su trinchera de confort.

El señor maduro que se fascina con sus ensayos y novelas sobre los reyes astures huiría despavorido si tuviera que leer los diálogos pasados de rosca de sus yonquis noventeros; y el moderno gafapasta que aún venera la estética del Kronen jamás se rebajaría a comprar un libro sobre la España medieval por puro y duro esnobismo. Son el agua y el aceite, orbitando en torno al mismo cerebro.

A Mañas, curtido en mil batallas, esta absurda pureza ideológica del lector le da exactamente igual. "Yo por mí, ¡que compren las dos!", exclama riendo, consciente de que al final del día la caja registradora no distingue géneros literarios. "Pero sí que es verdad que me ha dado esa dualidad".

En un país como el nuestro, que penaliza el talento transversal con ferocidad y exige que cada cual se pudra en su cajoncito etiquetado para no molestar, Mañas ha demostrado que se puede sobrevivir a la fama devoradora de los veinte años, reconvertirse a los cincuenta y ganar la partida usando, precisamente, aquello que el éxito le obligó a esconder bajo la alfombra.

El Steve Jobs de las letras españolas no llevaba jersey de cuello alto ni presentaba iPhones en California, pero supo conectar la ruta del bakalao con la cruz de la Reconquista. Y eso, maldita sea, requiere ser mucho más salvaje que tomarse cuatro copas de más en un bar de Malasaña.