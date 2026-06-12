Así será la falla municipal de 2027: un Nino Bravo de 20 metros de altura presidirá la plaza del Ayuntamiento

La ciudad de Valencia ya prepara las fallas del año que viene. Será un Nino Bravo de 20x15 metros, del artista Baena Tandem y diseñado por José Luis Santes, quien presida la plaza del Ayuntamiento en 2027 bajo el lema Vuelvo a mi tierra.

Por su parte, la infantil, El tiempo de Fallas, de Ceballos&Sanabria, recordará que las fiestas josefinas se extienden más allá de la semana fallera: "el tiempo de Fallas durante todo el año y las Fallas vividas en el tiempo".

El concejal de Fallas Santiago Ballester presentó este jueves junto a los artistas y diseñadores los bocetos de las fallas de 2027 en el Espai 'Els Tallers' del Gremio de Artistas Falleros.

Como explicó Baenas, la intención de esta falla municipal es que el último verso de la letra de la canción Un beso y una flor, "lo que nos es querido siempre queda atrás, no se termine nunca de cumplir del todo".

"Lo que quedó atrás no han sido sus canciones ni su recuerdo imborrable, pues se ganaron hace ya mucho tiempo un merecido viaje a la eternidad", señaló.

"Atrás, eso sí, han quedado cinco décadas de vertiginosos cambios, que parecen siglos por las profundas transformaciones que algunos han provocado en nuestras vidas. La evolución de los medios de transporte, la informática, la telefonía móvil, los medios audiovisuales, las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de jugar... de vivir", abundó.

Vuelvo a mi tierra propone, con la música de fondo como símbolo de esta metamorfosis, echar una mirada atrás para intuir al menos el camino recorrido y recordar, posiblemente con "nostalgia y sorpresa", pero ante todo con humor, "algo de todo aquello que durante un tiempo formó parte de nuestra vida".

El diseño de Santes se inspira en la icónica fotografía del artista en la discoteca Long Play de Madrid, en 1971, sentado, mientras sujeta un cigarro en mano.

Pero la falla incluye, además, un beso en su mejilla y una rosa en su mano en alusión a la canción Un beso y una flor.

Boceto de la falla municipal de 2027. EE

El monumento de 2027 se elaborará con materiales 100% ecológicos y se construirá con energía solar.

Entre otros, se usará madera; cola engrudo elaborado con harina de cereal, papel y cartón reciclado; corcho neops -un material especial que se obtiene al transformar residuos orgánicos en la molécula que constituye su proceso de producción-; y pinturas y barnices renner -pigmentos vegetales no contaminantes para el medio ambiente fabricados con energías renovables-.

El Nino Bravo tendrá las dimensiones técnicas de un alzado de 20 metros y una planta de 15 metros con seis escenas y 16 ninots.

Las seis escenas recrearán "el incómodo Simca 1000 donde intentaban hacer el amor los Inhumanos. Suponemos que por turnos"; "la cinta de casette con el famoso rebobinado digital Bic, bic, bic, bic, bic"; "el Comediscos que a veces lo era literalmente"; "el discreto radiocassette gigante".

También "la Barbie Superstar que se moría de celos por Camilo Sesto porque él era un superstar divino" y "el gran cantante de Xátiva, Bruno Lomas. Un pionero del rock español que era... pues eso, lo más".

Falla infantil 2027

La Falla Infantil se organizará al ritmo del tiempo, es decir, en base a las horas, los días y aquellos momentos falleros que van sucediéndose, tanto en la semana fallera como durante el resto del año.

Crida, Presentación, Mascletá, Plantà, Pasacalles, Ofenda o Cremà son escenas que se entremezclan con otros episodios, como disfrutar de una xocolatà y sus buñuelos de calabaza, tirar petardos con los amigos o bailar sin parar cuando suena la charanga.

Falla municipal infantil de 2027. EE

También se realza la fiesta durante el resto del año, cuando se ensayan los playbacks, se hacen talleres, se pone el Belén en el Casal o se reciben a los Reyes Magos, entre otras muchas actividades.

Los momentos mencionados quedarán reflejados en la Falla como ítems y como "divertidos gags visuales" y narrará una secuencia de actos ligados entre sí "como si de un dietario se tratase, como si estos formaran parte de un juego en el que participásemos".

Todo quedará integrado en una mágica escenografía espacial, de formas infantiles y geométricas.