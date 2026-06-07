Valencia celebra los 700 años de su festividad del Corpus con la cabalgata, la mascletà y la procesión

La Moma, el personaje central y la danza más representativa de las fiestas del ⁠Corpus Christi de Valencia. Efe / Ana Escobar

Valencia vive este domingo un Corpus Christi muy especial: se conmemoran los 700 años de la Festa Grossa, la fiesta grande de la ciudad.

La jornada ha empezado con una misa en la catedral, a la que ha seguido al mediodía la Cavalcada del convit, tras lo que habrá una mascletà y por la tarde la procesión general.

Considerada una de las celebraciones más antiguas de España, el Corpus Christi de Valencia ha conservado a lo largo de los siglos elementos patrimoniales únicos, como los carros monumentales de las Rocas, la Cavalcada del convit, la dança de la Moma i els Momos, els Gegants i Cabuts, els Cirialots, los personajes bíblicos o la Procesión general.

La Cavalcada del convit nació como una invitación de los Jurados de la ciudad a las autoridades y al pueblo para que asistieran a la solemne procesión del Corpus Christi.

Este acto incluye la danza de La Moma i els Momos, una figura vestida completamente de blanco que representa el triunfo de la virtud sobre los siete pecados capitales.

Vista de la danza de la Moma durante la procesión del Corpus Christi en Valencia. Efe / Ana Escobar

La procesión de este domingo por la tarde, en la que desfila la que está considerada como la Custodia más grande del mundo, incluirá novedades como siete monumentos florales diseñados por el Gremio de Floristas de la Comunitat Valenciana.

Estas piezas se han instalado a lo largo del recorrido, junto a los que actuarán siete coros, especialmente al paso de la Custodia.

La fachada de la Basílica de la Mare de Déu exhibe, además, el tradicional tapiz floral, en el que se han utilizado 180 kilos de flor y que este año recrea algunos de los símbolos más representativos de esta celebración: el cáliz y dos de los personajes más característicos, la Moma y un Cirialot.

También aparecen las Torres de Serrans, el Micalet o el escudo de la ciudad.

Este año, además, los actos conviven con la acampada que un grupo de docentes inició el pasado lunes por la noche en la plaza de la Virgen en apoyo a la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana.

Los profesores movieron las tiendas de campaña a un lateral de la plaza para no entorpecer el desarrollo de la festividad.

Fiesta de Interés Turístico

El Corpus Christi de Valencia ha iniciado los trámites para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional e impulsa iniciativas para avanzar hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La Delegación de Fiestas y Tradiciones subrayó el carácter singular de esta festividad, considerada una de las manifestaciones patrimoniales más completas de España por la riqueza y diversidad de sus elementos tradicionales.

"Pocas ciudades pueden mostrar una celebración que conserve, después de siete siglos, un patrimonio tan amplio, tan reconocible, tan singular y tan estrechamente vinculado a su propia historia. El Corpus forma parte de aquello que hace diferente a Valencia", afirmó la edil de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Varias personas asisten a la procesión del Corpus Christi de Valencia. Efe / Ana Escobar

Coincidiendo con este aniversario, el Ayuntamiento de Valencia inició la tramitación para que el Corpus Christi obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, dando continuidad al reconocimiento autonómico concedido en 2019.

Asimismo, el consistorio trabaja junto a las administraciones y entidades competentes para impulsar las iniciativas necesarias que permitan avanzar hacia el reconocimiento del Corpus Christi de Valencia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Ambos procedimientos forman parte de una misma estrategia orientada a reforzar la protección, difusión y proyección de una celebración que constituye uno de los principales referentes históricos y patrimoniales de la ciudad.

"Defender el Corpus no consiste únicamente en organizar una fiesta. Significa proteger un legado que ha llegado hasta este momento después de siete siglos de historia y asumir la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones posibles", concluyó Gil.