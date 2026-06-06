Javier Cavanilles, periodista: "La oligarquía utiliza a Trump para hacerse con el control de EEUU. Es un golpe sin tanques"

Javier Cavanilles (Valencia, 1969) es periodista especializado en investigación, en teorías de la conspiración y en desmontar mitos pseudocientíficos.

En su último libro, El Golpe (Editorial Akal), analiza al presidente Donald Trump más allá de sus salidas de tono. Cavanilles se centra en la meticulosa maquinaria que amenaza con desmantelar el sistema constitucional estadounidense.

Trump, según el periodista, tiene un objetivo: reformar la administración para garantizar la primacía del poder ejecutivo sobre los otros dos y que EEUU se deslice hacia un régimen similar al de la Hungría de Orbán.

Este plan, bautizado como Proyecto 2025, incluye expulsar a los funcionarios díscolos y sustituirlos por militantes que acepten ciegamente las órdenes, reducir la libertad de expresión al mínimo, poner a los poderes legislativo y judicial al servicio del ejecutivo e implementar los valores del supremacismo cristiano.

Analiza a fondo el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, el laboratorio de ideas conservador más influyente. ¿Cómo explicaría este plan?

Un año antes de las pasadas elecciones, un grupo de cerca de cien think tanks, capitaneados por la Heritage Foundation, publicó una hoja de ruta que indicaba, básicamente, cómo Trump tenía que reformar la administración para hacerse con el control total del estado a mayor gloria del Partido Republicano.

No es que Trump esté dando un golpe de estado, él solo lo hace por dinero y afán de venganza, es que la oligarquía blanca americana necesita controlar el país para mantener sus privilegios y Trump era la persona adecuada para implementar el plan.

¿Entonces Trump no es el líder, sino que simplemente obedece a esta oligarquía norteamericana? ¿Cuál es su papel?

Por un lado es fundamental; por otro, instrumental. Es fundamental, porque un golpe de Estado necesita a alguien capaz de darlo, y él ha demostrado que es la persona perfecta, no le ha temblado el pulso a la hora de tomar medidas que otros no se hubieran ni atrevido a soñar.

Por otra parte, es instrumental: estaba en el lugar adecuado en el momento idóneo, pero la oligarquía a la que representa -y que nunca le ha considerado como uno de los suyos- seguirá ahí después de 2028.

Javier Cavanilles posa con su último libro en Valencia. Rafa Gassó

El problema de Trump es también su principal ventaja: es impredecible, hace lo que piensa, aunque no suela pensar en las consecuencias de lo que hace. Pero cuando eres directivo de una multinacional que vende coches en todo el mundo, necesitas un marco estable a medio plazo por lo menos. Trump viene bien para unas cosas pero mal para otras.

¿Afirmar que la democracia en EEUU está en juego es una exageración?

No. En su último estudio, el Democracy Index de The Economist situaba a Estados Unidos, por primera vez, como "democracia imperfecta". Es un ejemplo de la deriva del país con Trump. Pero, independientemente de este estudio, el país lleva dos años soportando un golpe de Estado, que va viento en popa.

La prueba de fuego serán las elecciones de noviembre, en las que se eligen 34 gobernadores, un tercio del Senado y toda la cámara baja. Si el Partido Republicano mantiene su mayoría sobre todo en el Congreso, se puede decir que el golpe se habrá consumado y que será totalmente legal.

Entonces pasará a ser una democracia formal, como la Hungría de Orbán, con la diferencia de que Hungría es una democracia desde 1990 y Estados Unidos lo es desde 1776, su revolución es anterior a la francesa, y el país es un símbolo mundial.

¿Puede un think tank, por poderoso que sea, dar un golpe institucional en un país como EEUU?

No, lo que hace el Proyecto 2025 es diseñar una hoja de ruta para sea posible. Se centra sobre todo en el control de la administración a unos niveles que ya hubiera querido Orbán.

Se trata de sustituir a los funcionarios y miembros de agencias independientes por leales. El propio Trump lo ha reconocido.

El ejemplo más claro es el fiscal general, hoy un exabogado suyo, del que depende el FBI, cuyo director Kash Patel es 100% MAGA. Si controlas eso, eres intocable y puedes arremeter, como ha hecho, contra todos los que percibas como tus enemigos.

"A Trump no le ha temblado el pulso a la hora de tomar medidas que otros no se hubieran ni atrevido a soñar"

El libro se titula El golpe, pero no debemos imaginarnos tanques en la calle...

No, el golpe es legal, se trata de ir modificando poco a poco las leyes. Puedes, por un lado, cambiar el funcionamiento de la Administración; por otro, poner obstáculos al ejercicio del derecho al voto, como se está haciendo.

Quizás se produzcan tumultos, ya los hubo el 6 de enero de 2021, pero la situación con respecto a 2020 o 2024 es distinta: en unas presidenciales hay un Congreso que asaltar; en una de medio mandato, uno por estado. Sinceramente, no veo ese escenario. Pero si es necesaria la violencia, los preparativos están hechos.

¿Cómo?

Uno de los sectores más afines al presidente, los MAGA más radicales, son los ultranacionalistas blancos, que protagonizan la mayor parte de crímenes políticos que hay en EEUU.

Es terrorismo de baja intensidad… hasta que le da por volar un edificio federal, como en Oklahoma en 1995. Son los que asaltaron el Congreso en 2021. Primero, Trump los indultó y luego, ha creado un fondo de 1.800 millones para compensarles. El mensaje está claro: la violencia no solo no tiene castigo, sino que tiene recompensa.

¿A qué se debe el gran protagonismo que le otorga al Tribunal Supremo en su análisis?

El Tribunal Supremo es la piedra de toque de la democracia americana, la única institución creada por la propia Constitución. Cuando Lyndon B. Johnson puso en marcha la Comisión para investigar el asesinato de Kennedy, colocó al frente su presidente Earl Warren, porque era la institución más prestigiosa del país. Hoy su popularidad está bajo mínimos por su inclinación política hacia la ultraderecha más reaccionaria y los casos de corrupción que arrastra.

La Corte Suprema forma parte del paisaje y es la que ha acabado con la separación de poderes al establecer que el presidente, el poder ejecutivo, está por encima de los otros dos. Más que con Trump, a quien le tumbó las tarifas, está alineada con la oligarquía que está detrás del golpe.

Hace poco acabó de un plumazo con la Ley de Derechos Civiles que permitía que se crearan distritos electorales para afroamericanos, y luchar contra su escasa presencia en la política. Esa decisión podría, en los próximos años, hacerles perder casi 20 congresistas. En 2000, W. Bush llegó a la Casa Blanca gracias a una decisión del Tribunal Supremo, tiene mucho poder y está al servicio del golpe.

Portada de 'El Golpe' de Javier Cavanilles

¿Es posible frenar a Trump?

Esa es la gran pregunta, la partida se jugará en noviembre en las elecciones de medio mandato. Ahora Trump tiene unos índices de aprobación dignos de Drácula, pero controla con mano de hierro el Partido Republicano. En estos momentos, controla las dos cámaras, pero la batalla se decidirá por muy poco, tres o cuatro representantes y otros tantos senadores.

Si gana el Partido Demócrata, se vienen dos años muy tensos, hasta las próximas elecciones, pero se lo pondrán muy difícil. Además, perder una o dos cámaras mandará un mensaje al propio Partido Republicano: apoyar a Trump ya no garantiza la reelección.

¿Si la justicia ya no ejerce de contrapeso del poder, las instituciones democráticas pueden realmente frenar esta deriva o el daño ya es irreversible?

Frenar a Trump se puede, pero es difícil y muy costoso. De eso van las elecciones de noviembre o la cantidad de juicios que hay cada vez que toma una decisión. Yo creo que hay una parte del daño causado que es irreversible.

Por un lado, la polarización: EEUU está más dividido que nunca, los americanos ya no comparten una idea común mínima de lo que son y de lo que quieren ser. Unos apuestan por un país más democrático y otros por una especie de teocracia que garantice los privilegios de la mayoría blanca.

"Las instituciones americanas, tan sólidas en 1776, están podridas por la carcoma"

Pero el principal daño es que se ha visto que las instituciones americanas, que parecían tan sólidas hoy como en 1776, están podridas por la carcoma. Un país, y menos un país mínimamente democrático, no elige a un presunto pederasta, corrupto hasta la médula, que arrastra siete bancarrotas, y con un ego que roza lo patológico si no tiene problemas estructurales gravísimos. La imagen de EEUU en el mundo está bajo mínimos y hay otras potencias, como China, que le están comiendo la tostada en muchos terrenos.

¿Cómo se explica que no haya una contestación ciudadana más potente? ¿Prevé una contestación ciudadana fuerte o la sociedad está anestesiada?

Esta es una de las grandes decepciones. La sociedad civil americana está cien veces más organizada que la europea, pero contra Trump no se ha visto, más que en ocasiones puntuales, una verdadera contestación en la calle.

Por otra parte, el Partido Demócrata lleva dos años a por uvas, sin un líder claro ni una estrategia definida. Es verdad que la gerontocracia demócrata -Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden...- ha desaparecido, pero por mucho Zohran Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o James Talarico, el partido está estancado entre los que quieren un giro más a la izquierda y los que prefieren posiciones más moderadas.

Las primarias van a ser un buen test para ver hacia dónde quieren ir, pero la prueba de fuego será en noviembre. Luego tienen dos años para encontrar a un líder que genere cierto entusiasmo, que no es fácil.

¿Peligra la libertad de expresión?

Sí, hay varios juicios pendientes ante el Tribunal Supremo que podrían poner en graves aprietos al cuarto poder, pero en este momento el principal problema es la concentración de medios en manos de afines a Trump.

Aún así, resiste. Cuando Jeff Bezos compró The Washington Post parecía el fin del periódico, pero lo cierto es que sigue siendo muy crítico con Trump y ha sacado muchas exclusivas que nos permiten entender mejor lo que está pasando.

¿Qué consecuencias puede tener el fin de la democracia en EEUU para Europa y España?

No creo que haya mucho que celebrar, la verdad, por la caída en desgracia de EEUU. A nivel internacional, la historia de EEUU es para taparse las narices, incluso después de la II Guerra Mundial. Pero esa hegemonía y esos excesos son los que nos han permitido a Europa ser lo que somos y, además, criticar con toda comodidad unos abusos que nos han venido muy bien.

Ojalá EEUU hubiera estado tan comprometido con los derechos humanos, la democracia o las libertades como dice, pero no creo que el currículo de Europa en la materia sea mucho mejor.

Nos guste o no, Europa necesita a EEUU como aliado, y viceversa. Y para España, lo mismo. Tenemos la suerte de que Europa actúa como paraguas en un momento en el que Trump nos tiene en la diana. Pero Pedro Sánchez también se irá algún día.

"El golpe es legal. Se trata de ir modificando poco a poco las leyes. Pero si es necesaria la violencia, los preparativos están hechos"

¿Y la relación con Israel?

Como dice el chiste, Trump es el peor presidente que ha tenido EEUU sin contar a Netanyahu. Israel ha llevado a EEUU a la guerra con Irán, que cada día rima más con Vietnam, para cumplir su agenda sionista del "Gran Israel", un desvarío religioso que aboca al mundo a una guerra permanente.

El lobby sionista, el AIPAC, es el principal partido en el Congreso: hay más representantes y senadores que cuentan con su apoyo, que demócratas o republicanos. Es una absoluta anomalía.

Por suerte, el apoyo al sionismo -en gran parte, gracias a la comunidad judía- está cada vez más cuestionado. Hasta Trump parece que se está hartando, necesita un acuerdo con Irán para presentarse como vencedor, y Netanyahu ha boicoteado cualquier intento de llegar a un pacto.

¿Cree que el caso Epstein afectará en las elecciones?

No creo que vaya a ser muy determinante. A lo mejor sirve para animar a ir a votar a los que ya son antiTrump, pero a los MAGA, en general, me da la sensación de que les da bastante igual.

Dentro del Partido Republicano, hay cierre de filas y los que han osado alzar su voz -como Marjorie Taylor Greene o Thomas Massie- ya están fuera. Ahora Pam Bondi, ex Fiscal General, denuncia que la investigación está viciada de origen y que fue controlada por Trump en persona. Pero lo dice ahora, que está fuera.

Javier Cavanilles Rafa Gassó

Sus índices de aceptación están bajo cero. ¿Qué será lo peor de su legado?

Para mí, el ataque a la ciencia en un momento en el que China ya le ha superado. Desmontarlo es fácil, recuperarlo casi imposible. A nivel internacional, no es tan grave, eso es más fácil de arreglar.

Otro problema grave es que la credibilidad de Estados Unidos está a la altura de una república bananera. El nivel de corrupción de la administración Trump no tiene parangón con nada en la historia del país.

En menos de dos años Trump ha doblado su fortuna y ha ganado más que en toda su vida vendiendo Biblias, relojes que no funcionan, móviles que lleva un año sin entregar, con empresas de criptos que han acabado en denuncia, poniendo su nombre a un aeropuerto y cobrando royalties por la marca, creando una ONU de Hacendado en la que los miembros pagan mil millones por entrar que han ido a sus cuentas… Y lo peor de todo, es que lo ha hecho con la complicidad y el silencio del Partido Republicano.

¿Y después de Trump, qué?

Trump no deja de ser un personaje de circunstancias, la persona capaz de implementar el Proyecto 2025, pero tiene fecha de caducidad: si la biología no se lo lleva por delante, en 2028 se irá de la Casa Blanca.

Supongo que el siguiente seguirá su política en muchas cosas, pero sin tanto circo, que es lo que realmente le ha pasado factura.

"Tenemos la suerte de que Europa actúa como paraguas en un momento en el que Trump nos tiene en la diana, pero Pedro Sánchez también se irá algún día..."

¿Es posible el trumpismo sin Trump?

El trumpismo, como tal, no sobrevivirá a Trump. El precio que está pagando el país por tener al presidente más corrupto de su historia y que cada día provoca problemas sin sentido -desde amenazar a Groenlandia con una invasión hasta organizar un campeonato de Artes Marciales Mixtas en el jardín de la Casa Blanca- es demasiado alto.

Creo que cualquiera de su posibles herederos -JD Vance, Marco Rubio, Ron DeSantis...- cuidará más las formas. En las cuestiones de fondo, quizá haya menos cambios. Muchas de las políticas que aplica no son tan diferentes de lo que hicieron Biden u Obama, y además ha puesto sobre la mesa cuestiones que ya estaban en el debate pero no se abordaban, como las tarifas o quién paga las facturas de la OTAN.