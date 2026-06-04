Niña Polaca canta al desencanto 'millenial' y a la dimisión de Mazón: "Nos han educado para un mundo que ya no existe"

Álvaro Surma, Alberto Rojo, Rubén Machón, Claudia Zuazo y Luis Von Kobe son Niña Polaca, uno de los grupos del momento.

En su último trabajo (¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? bajo el sello Subterfuge Records) demuestran que no le temen a nada. Ni a los títulos de canciones ambiciosos (Suena ABBA cuando enciendes el motor o La codicia y capital de las fuerzas extranjeras son dos ejemplos perfectos), ni a abordar el desencanto de toda una generación de manera cruda y directa.

En las doce canciones que conforman su tercer disco reflexionan sobre la precariedad de la juventud, el problema de acceso a la vivienda, el turismo de masas o la destrucción de la costa, pero también le cantan -y mucho- al amor. Es lo que tiene que Surma, cantante y letrista principal, esté tremendamente cabreado a la vez que felizmente enamorado.

Están en Valencia porque forman parte del ciclo Nits de Vivers. Unos minutos antes de subirse al escenario, los cinco miembros de la banda reciben a EL ESPAÑOL para hablar de su disco, en particular, y de la escena musical actual, en general, de la que echan de menos la autenticidad.

Niña Polaca

Consideran que el concepto de indie se ha vuelto difuso y que ha tomado un rumbo "extraño". Denuncian que la industria diseñe grupos que únicamente persiguen un modelo comercial de éxito, con el objetivo de encajar en el mercado.

Recomiendan otras bandas menos mainstream como Sal del coche, El diablo de Shanghai o Anouck. Y Aitana o Bad Bunny, y es que no reniegan del reggaetón, como sí lo hace Viento Desamor, ese grupo parodia inventado por Pantomima Full en uno de sus últimos vídeos.

Canción a Mazón

Los miembros de Niña Polaca rechazan la etiqueta de ser portavoces de una generación, pero defienden la importancia de posicionarse desde el arte de manera clara y directa.

Lo han hecho con una canción que surge de la tragedia de la dana que arrasó la provincia de Valencia y se cobró la vida de más de 200 personas.

"Quitarle al de arriba el título de Dios, dejar de ser pobre con un sueldo o dos, que el día 26 no solo haya arroz, hacer que dimita Carlos Mazón, que la sangre no se va con alcohol", reza el estribillo de CSI Alicante.

No es a Carlos Mazón al único político que nombran en sus letras. En su primer álbum (Asumiré la muerte de Mufasa, publicado en 2021) dedican una canción al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las medidas de la pandemia. ¿Por qué? "Prohibieron quedar con tu pareja, era algo absurdo, nada tenía sentido", cuentan entre risas respecto a esos versos.

Desde ese momento, cuando tocaban en los locales de Malasaña para menos de 100 personas, el grupo alicantino y madrileño ha vivido mucho, aunque siguen reivindicando su esencia independiente y su sonido de garaje.

Ahora forman parte del cartel de los festivales indie-rock más importantes y cuentan con legiones de fans. Su próximo objetivo es llenar el Movistar Arena en enero de 2027, aunque prefieren no darle muchas vueltas y seguir con los pies en el suelo.

¿Han cambiado ellos o solo todo lo que les rodea? "Simplemente, hemos madurado", defienden. El próximo 5 de febrero actuarán en la sala Auditorio Roig Arena.

Acabáis de lanzar vuestro tercer disco, ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? ¿Por qué ese título?

Surma: Porque a mí me gusta (risas). Creo que es una síntesis de lo que va el disco. Representa un sentimiento, de una manera bastante clara, un poco irónica y desenfadada y ha cuadrado bien porque la gente se lo ha aprendido y le ha hecho gracia. O sea que ha funcionado.

En vuestras canciones habláis de los problemas que marcan a la juventud actual. Han escrito de vosotros que sois la voz de toda una generación. ¿Os asusta esta responsabilidad?

Surma: Se la pelamos a todo el mundo en realidad. Somos chavales hablando de lo que pasa la peña un poco de nuestra edad y ya está.

Rubén: Hay muchas voces y somos una de ellas. Somos de una generación y hablamos.

Pero podríais hablar de muchas otras cosas. Quizás no es tan común grupo que hable sin tapujos de los problemas sociales que tenemos. ¿Surgió de manera natural o decidisteis que tenía que ser un disco reivindicativo?

Surma: Sale bastante natural. El 90% de las conversaciones en las que estoy ahora mismo son bodas, falta de casa, falta de poder tener hijos porque no hay dinero y está todo muy caro. Es el contexto en el que se ha hecho este disco. Y además, han pasado cosas muy fuertes, como la dana. Es básicamente un diario de los últimos dos años.

Niña Polaca en 'Nits de Vivers'. EE

¿No os asusta posicionaros?

Claudia: Es que son cosas objetivas, no es una opinión. Es algo que ha pasado y es lícito quejarse.

Surma: En las letras se ha intentado no caer en el hooliganismo. Creo que es uno de los principales problemas del debate político de hoy en día y el motivo de que no se arregle nada. La gente está encabronada con el de enfrente sin llegar a una solución común en problemas que nos afectan a todos, independientemente de si piensas por la izquierda o por la derecha, quitando algún nombre propio de algún hijo de puta que está por ahí...

Entiendo que te refieres a la canción CSI Alicante, en la que se pide la dimisión de Carlos Mazón, ¿Cómo surge esta canción? ¿No dudasteis en nombrarle explícitamente?

Surma: Surge de la dana. Durante tres semanas estuvimos bajando a Algemesí a palear básicamente y a limpiar garajes. Y yo ahí estuve con una movida mental bastante heavy de estar en una zona prácticamente de guerra. Era algo que no he visto en mi vida y llegar el lunes a Madrid a la oficina por la mañana y ver que parecía que no pasaba nada... Tuve un mes de un cabreo bastante fuerte y salían bastantes canciones sobre eso. Al final se quedó CSI Alicante y el nombre propio fue porque estaba muy enfadado y en las letras siempre he sido bastante directo.

¿Dices volver a la oficina porque tienes otro trabajo aparte de la música?

Surma: Hasta hace un mes. Lo acabo de dejar.

"El 'hooliganismo' es uno de los principales problemas del debate político de hoy en día y el motivo de que no se arregle nada. La gente está encabronada con el de enfrente"

Precisamente en la canción de CSI Alicante hay otro verso en el que habláis de las "pastillas para la depresión en las que han enterrado a nuestra generación". ¿Qué nos pasa a los millenials?

Surma: Que estamos jodidos, no sé (risas).

Rubén: Es el último recurso de la desesperación de crisis, guerras, que nos hayan educado para un mundo que no es como era... Hay gente que lo ha hecho todo bien, ha estudiado, ha hecho la carrera, el máster y ahora se preguntan "si lo he hecho todo bien, ¿por qué no puedo tener un piso con mi novia?". Entiendo que haya mucha gente que se deprima.

Kobe: ¿Y cómo duermes por la noche? pues te tomas una pastilla y a chutar. Es una pena.

Además de estas canciones de crítica social, vuestro disco es un disco de amor. ¿Los sentimientos que más os inspiran son el amor y el cabreo?

Surma: Sí. Estoy muy enamorado y muy cabreado.

Es compatible, ¿no?

Surma: Sí. Al final el amor es una forma de resistencia en unos tiempos tan jodidos. Siempre lo he pensado como en un refugio y una forma de sobrevivir a tiempos complicados, poder tener un espacio seguro con una persona que te hace sentir en casa y que te hace ser tú.

¿Cómo ha evolucionado la banda, tanto en sonido como en letras, en estos tres discos?

Kobe: Sabemos tocar mejor y tenemos más oportunidades a nivel sonoro. Tenemos más cacharritos, porque invertimos el dinero que ganamos en la gira en comprar cacharritos para sonar mejor y buscar sonidos nuevos. Tampoco escuchamos la misma música ahora que antes, variamos y nos apetece hacer cosas nuevas. Somos cinco mentes dispersas y acabamos haciendo cosas diferentes.

"Los 'millenials' estamos jodidos. No son opiniones, son cosas objetivas, que pasan y es lícito quejarnos"

Surma: Creo que va un poco de la mano con crecer. Al final creo que hemos sido fieles a cada momento en el que estábamos, también a nivel sonido. Estamos más tranquilos.

Beto: Somos más sojas.

¿Más sojas?

Beto: Como acelgas, más insípidos.

Rubén: Antes al ser más descerebrados era como que podían salir cosas muy locas o todo mucho peor. Ahora lo tenemos todo más controlado, para que salga bien.

Surma en el concierto de Valencia. EE

Surma: Aprendes. Hay cosas que estamos haciendo ahora que yo no sabía que se podían hacer siquiera. Cuando empezamos a grabar nos grababa Beto. Estábamos aquí, mi colega, mi otro colega y yo, literalmente ciegos durante horas tocando en directo y lo que grabábamos se quedaba y ni comíamos, grabábamos desafinados. Con el tiempo vas viendo que se pueden hacer cosas y entiendes también la producción. Hemos crecido un montón.

Beto: Pero evolución nuestra propia no demasiada, ha sido más lo que ha crecido alrededor.

Tenéis un Movistar Arena para enero de 2027. ¿Cómo os preparáis? ¿Habrá sorpresas?

Kobe: Es un bolo más, solo que hay dinero para hacer más cosas. Intentaremos que sea increíble.

Rubén: Queremos que vengan invitados especiales.

Os veo muy tranquilos.

Surma: Es que llevamos mucho tiempo tocando. Hemos seguido todos los pasos lógicos desde salas de 30 personas en Madrid hasta el Movistar Arena. Lo vemos como algo natural, vamos chill.

Beto: Igual si nos preguntas el 10 de enero estamos subiéndonos por las paredes.

Rubén: Lo vemos con ilusión. Ojalá vengan Leiva o Aitana.

¿Qué canción cantaríais con Aitana?

Rubén: Con Aitana, todas (risas). Sería muy guay.

"El indie está yendo hacia sitios muy raros. Suena todo muy manufacturado y las canciones muy para los festivales"

¿Qué suena ahora en vuestro Spotify?

Beto: Nuestra máxima referencia es Siloé, sin duda alguna (risas).

Noto la ironía...

Claudia: A cada uno de nosotros le gusta una cosa distinta.

Claudia, tú cantas uno de los temas de este disco y además estás empezando un proyecto en solitario.

Claudia: Sí, tenía la canción guardada, se las pasé, les gustó y la sacamos todos juntos.

¿Ya estáis trabajando en lo próximo?

Surma: Que va, que va. Es que todavía no he estado ni un solo día en mi casa en plan tranquilo, entonces todavía no me he podido poner a escribir.

Claudia: Y también hay que vivir un poco.

¿No os da pudor escribir de vuestras experiencias personales?

Surma: Antes me daba mucho, ahora me he dado cuenta de que la gente coge la canción, la hace suya y se monta su película. Salir a tocar sí me pone muy nervioso, siempre se rompen cosas y lo paso fatal y no me gusta. Luego me lo paso muy bien, pero yo me quiero jubilar.

¿Tan joven? ¿Qué harías?

Surma: Un montón de cosas. Cuidar el huerto que tengo en el patio.

Y, por último, ¿Cómo veis vosotros la escena indie española actual?

Surma: No quieres que te contestemos a eso (risas).

Beto: Nosotros le estamos llamando la escena "Endy" o "Tik Tok rock".

Surma: Últimamente se está yendo hacia lados muy raros. Ahora es una especie de cosa circense muy extraña.

Claudia: Como que es más por la industria. Ves el modelo que funciona y te montas la banda y haces todo lo que hay que hacer, suena todo muy manufacturado y las canciones muy para los festivales.