Los Premios Jaume I reconocen la investigación en economía de género, fotónica y avances biomédicos en su 38ª edición

En su 38 edición, los Premios Rei Jaume I han galardonado las investigaciones en torno a la economía de género, los avances en fotónica y enfermedades cardiovasculares, el enfoque químico ante el cambio climático o las innovaciones tecnológicas en la biomedicina.

En concreto, los premiados han sido Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Alfonso Sáiz-López, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez en Revelación Empresarial.

Así lo ha anunciado este martes el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, en el acto de proclamación de premiados, que se ha celebrado en el saló de Corts del Palau de la Generalitat.

En primer lugar, el jurado ha concedido el premio Rei Jaume I en la categoría de Investigación Básica al doctor Lluís Torner Sabata por sus descubrimientos pioneros a nivel mundial en Fotónica, su repercusión internacional y su liderazgo científico.

La doctora en Economía por la Universidad de California, San Diego (EEUU) y actual profesora de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nagore Iriberri, ha sido reconocida por aclamación con el Premio de Economía por sus contribuciones pioneras en el ámbito de la economía conductual y la economía de género.

Por su parte, el jurado ha reconocido al doctor Ben Lehner con el Jaume I de investigación biomédica por haber abordado "cuestiones biológicas fundamentales mediante enfoques sumamente originales".

Es una de las figuras internacionales más destacadas en los campos de la genética, biología de sistemas y genómica funcional y ha desarrollado el primer mapa completo de regulación alostérica de las proteínas.

Alfonso Sáiz-López, doctor en Química Física Atmosférica por la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y licenciado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Investigación del CSIC, ha obtenido el Premio a la Protección del Medio Ambiente por sus contribuciones pioneras para comprender el impacto de las reacciones químicas atmosféricas en el cambio climático.

El jurado de Nuevas Tecnologías de los Premios Rei Jaume I ha decidido otorgar el premio al doctor Samuel Sánchez Ordóñez por el desarrollo y validación de nanomotores autopropulsados basados en enzimas como plataforma tecnológica, transferida a nanosistemas activos para aplicaciones biomédicas.

El jurado ha concedido por unanimidad el premio Jaume I Revelación Empresarial al cofundador de Scalpers, Borja Vázquez, por su "capacidad para resolver los problemas propios de una actividad empresarial en un entorno global, así como su visión estratégica que le ha llevado a ver la necesidad del mercado español".

Por último, el doctor Borja Ibáñez ha sido elegido por unanimidad ganador del Premio Rei Jaume I en Medicina Clínica y Salud Pública por sus contribuciones al cuidado clínico de los pacientes con enfermedades cardíacas mediante ensayos clínicos seminales para tratar la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca.

El acto, presidido por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contado con el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I Vicente Boluda, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la consellera de Educación, Carmen Ortí; la de Innovación, Marián Cano, el de Hacienda, José Antonio Rovira, y de Sanidad, Marciano Gómez.

Además, también han asistido miembros de la sociedad civil e integrantes del jurado de los premios. Entre ellos hay 25 Premios Nobel, el mayor número de galardonados con estas distinciones en los jurados de las 38 ediciones de los Jaume I.

"Erradicar los frenos"

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, ha recalcado que estos premios son "el gran legado" que el profesor Santiago Grisolía y escenifican la unión de la ciencia, la investigación y la empresa".

"En la conjunción de las cuatro disciplinas está depositado el progreso de nuestra sociedad y el futuro de las siguientes generaciones", ha subrayado.

Boluda ha recordado que la campaña promocional de este año de los premios escogió el eslogan los 'Anti Premios Rei JaumeI' para denunciar las dificultades y obstáculos que todavía afrontan científicos, investigadores y emprendedores en España como la falta de financiación, la temporalidad crónica en los contratos o la fuga de cerebros.

"Es precisamente en la erradicación de estos frenos donde se basará el despegue de nuestra ciencia, investigación y empresas", ha remarcado.

Por su parte, el president de la Generalitat ha subrayado el compromiso de la Generalitat de "seguir incrementando los recursos destinados a I+D+i, de reforzar la colaboración público-privada y de atraer talento internacional, a la vez que potenciamos el nuestro".

"Queremos que la Comunitat Valenciana sea un polo de innovación y desarrollo científico, capaz de competir en todo el mundo, y que nuestros investigadores y emprendedores encuentren aquí oportunidades para desarrollar su carrera", ha añadido.

Pérez Llorca ha destacado que la inversión en I+D+i en España desde finales de los 80 hasta la actualidad, ha pasado del 0,5% del PIB al 1,5%, "acercándose cada vez más a la media europea del 2,3%".

Por ello, ha llamado a "seguir en esta línea, aumentando la inversión privada, mejorar la transferencia de conocimiento y seguir apostando por la formación y la atracción de talento" para llegar al 3% del PIB dedicado a la I+D+i que la UE ha fijado como objetivo.