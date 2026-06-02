La desinformación y el desarrollo "ético" de la IA, las principales preocupaciones de los jurados de los Rei Jaume I

Los miembros de los jurados de la 38ª edición de los Premios Rei Jaume I, entre los que se encuentran 25 Premios Nobel, han firmado este martes una declaración conjunta en la que han subrayado sus preocupaciones en el contexto global actual.

En concreto, advierten sobre la "creciente amenaza" que supone la "desinformación" para la ciencia y la sociedad, y reclaman el establecimiento de normas éticas que garanticen un "desarrollo responsable" de la inteligencia artificial.

En esta edición ponen el foco en la "pérdida de confianza" hacia la ciencia y en el impacto de las nuevas tecnologías en la generación de conocimiento, así como en la propagación de información falsa, según ha trasladado la organización de los premios.

Bajo el título 'La Ciencia bajo amenaza', la declaración recuerda que la ciencia ha sido "históricamente" la "principal fuente de progreso humano" y la "mejor herramienta para afrontar los grandes retos de la humanidad".

Sin embargo, los firmantes recuerdan que esta revolución tecnológica que ha permitido "democratizar" el acceso al conocimiento ha facilitado también "la rápida difusión de noticias falsas, teorías conspirativas y contenidos engañosos", proliferando la desinformación.

Los jurados subrayan especialmente el papel de la IA, una de las innovaciones "más prometedoras" de las últimas décadas y destacan que esta tecnología está contribuyendo "de forma decisiva a acelerar la investigación científica, el análisis de datos y la generación de conocimiento".

Sin embargo, también dejan claro que puede ser utilizada "para crear y difundir desinformación cada vez más sofisticada a través de imágenes, vídeos y audios manipulados".

Por ello, hacen un llamamiento a los gobiernos, a los desarrolladores de inteligencia artificial y a todos los actores implicados para que impulsen "marcos éticos" y "mecanismos de control" que garanticen que la IA se convierta "en una herramienta al servicio de la creatividad, la innovación y la comunicación entre las personas".

El papel de la IA

"La inteligencia artificial debe ayudar a la inteligencia humana a descubrir, crear e innovar, y no convertirse en un instrumento al servicio de poderes sin control que persigan objetivos contrarios al bienestar común", señala la declaración.

Los jurados concluyen defendiendo una utilización "responsable" de estas tecnologías, "capaz de reforzar los valores democráticos y el progreso social", y evitando que se conviertan "en herramientas de manipulación que erosionen la confianza pública y los principios que sustentan nuestras sociedades".

La declaración ha sido suscrita por los miembros de los jurados reunidos en Valencia con motivo de la 38ª edición de los Premios Rei Jaume I, una cita "histórica" que ha contado con la participación de 25 Premios Nobel, la mayor cifra registrada desde la creación de estos galardones.