Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a vivir, porque contiene información importante para su salud mental y espiritual.

1. ¿Qué es OTIUM® y para qué se utiliza? OTIUM® pertenece a un grupo de terapias filosóficas de amplio espectro desarrolladas originalmente en la Roma clásica.

Su principio activo es el otium, un compuesto que bloquea los receptores de la autoexplotación y frena la necesidad patológica de monetizar hasta el último segundo de su existencia.

Este tratamiento está indicado para adultos contemporáneos que padecen un cuadro agudo crónico de Negotium (literalmente, la negación del ocio).

Se receta específicamente a pacientes diagnosticados con el Síndrome del Hustle, individuos que se levantan a las cinco de la mañana para escuchar podcasts de criptomonedas mientras hacen burpees, y que sienten un profundo terror al vacío si pasan una tarde de domingo mirando al techo sin producir capital.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar OTIUM®? No tome OTIUM® si usted es alérgico a la contemplación, si considera que leer ficción es una pérdida de tiempo o si su biografía de redes sociales contiene la palabra Emprendedor/CEO acompañada del icono de un cohete espacial.

Advertencias y precauciones: Consulte a su médico o farmacéutico si experimenta la urgencia de contestar correos electrónicos de trabajo un sábado a las once de la noche.

Debe saber que la sanación real no se encuentra en las aplicaciones de productividad ni en las agendas hiperactivas.

Los ensayos clínicos más fiables al respecto no se hicieron en Silicon Valley, sino que se remontan a los santuarios de Asclepio y al Teatro de Epidauro, donde los antiguos ya demostraron que la verdadera curación de los males del alma requiere parar el reloj, sentarse en la grada y permitirse la catarsis de la pura inactividad contemplativa.

3. ¿Cómo tomar OTIUM®? Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por los clásicos. Preferiblemente Séneca o Cicerón.

Posología recomendada: Una dosis completa de inutilidad absoluta al día. Siéntese en un sillón sin pantallas a su alcance.

Observe cómo cambia la luz en la pared durante al menos cuarenta y cinco minutos.

Vía de administración: Estrictamente analógica. Se prohíbe acompañar la dosis con la ingesta de tutoriales de YouTube sobre cómo optimizar su tiempo libre. El tiempo libre optimizado es, por definición clínica, trabajo encubierto.

4. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los remedios vitales, OTIUM® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Durante los primeros días de tratamiento, el paciente puede experimentar:

Taquicardia improductiva: Sensación de pánico al pensar que alguien en otra parte del mundo está ganando dinero mientras usted riega las plantas.

Caída en picado del ego: Pérdida severa de seguidores en LinkedIn al dejar de publicar frases motivacionales vacías.

Efecto secundario grave, aunque de frecuencia no conocida: En casos extremos, el paciente podría llegar a conocerse a sí mismo, descubrir que su trabajo actual es irrelevante para la historia de la humanidad, y empezar a disfrutar genuinamente del silencio. Si esto ocurre, no acuda a urgencias; simplemente, sonría.

5. Conservación de OTIUM®. Mantener este estado mental fuera de la vista y del alcance de los gurús del marketing, jefes tóxicos y coaches de liderazgo. No lo utilice después de la fecha de caducidad que le imponga su propia mortalidad.