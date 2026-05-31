Surrealismo pop en Almansa: de la página en blanco al mensaje de David Bisbal con el escritor Pedro Martí

Existe un imaginario colectivo, casi romántico y profundamente equivocado, sobre cómo funciona el éxito literario.

Nos imaginamos al escritor consagrado viviendo en un ático en el Barrio de las Letras, alternando en cócteles con editores de gafas de pasta y recibiendo la inspiración divina entre sorbo y sorbo de un vino carísimo.

Y luego está la realidad. La maravillosa, absurda y genial realidad de Pedro Martí.

Un tipo que vive en Almansa, que corrige exámenes, que tiene los pies atornillados al suelo y que, de buenas a primeras, se encuentra en el epicentro de un huracán editorial con su novela 'La Mala Hija'.

Cuando me siento a hablar con él sobre este fenómeno -once ediciones despachadas en un abrir y cerrar de ojos, miles de lectores enganchados a su particular thriller manchego-, Pedro no adopta la insufrible pose del genio incomprendido.

No pide perdón por vender libros, pero tampoco se cree que acaba de inventar la rueda.

Lo que transmite es, pura y llanamente, el vértigo del currante al que le acaba de tocar la lotería de la visibilidad.

Le pregunto a bocajarro si La Mala Hija está funcionando por encima de sus mejores sueños.

Su respuesta es un dardo contra la falsa modestia nacional, esa que nos obliga a pedir perdón cuando sabemos que hemos hecho algo bien: "Yo soy un tío muy optimista que a veces se puede confundir con que no soy humilde, pero todo lo contrario, me considero una persona que trabaja mucho, aprende siempre y es muy autocrítica".

Pero Pedro sabía que tenía pólvora en las manos. Sabía que

"Consideraba que tenía una novela buena", me confiesa sin pudor, "una novela que además de ser buena podía llegar a muchos lectores".

Al lector más casual le puede entrar fácil, aunque sea compleja, y luego al lector más avezado pues también va a encontrar ahí guiños de novela negra, va a haber más literatura o va a haber incluso más poesía".

Es lo que él mismo define, con gran acierto, como una

No es alta literatura diseñada para aburrir a las ovejas, ni un bestseller de usar y tirar. Es el equilibrio perfecto. "Yo pensaba: 'Si tiene un poco de apoyo y a la gente le cae en gracia, puede funcionar'. Eso sí que lo tenía claro".

Lo que Pedro Martí no tenía claro, lo que ningún ser humano normal puede prever cuando teclea en la soledad de su cuarto en Almansa, es el nivel de delirio pop que estaba a punto de desatarse.

Porque una cosa es que tu novela guste a los críticos o a los blogueros literarios, y otra muy distinta es que la farándula mediática se rinda a tus pies.

"Pero claro...", me cuenta Pedro, con los ojos todavía muy abiertos, reviviendo el pasmo de estos últimos meses. "De ahí a estar ahora mismo en mayo con 11 ediciones a las espaldas, con un montón de libros en el mercado, y que un día te llegue un mensaje de David Bisbal diciendo que le ha encantado la novela...".

Se ríe. Y yo me río con él. Imaginen la escena. Estás en tu casa, quizá planeando la compra semanal o repasando la lección del día siguiente, te vibra el teléfono y es una superestrella internacional de la música felicitándote por cómo has asesinado a alguien en tu libro. Es puro surrealismo manchego.

"¿Qué ha pasado?", se pregunta Pedro en voz alta, encogiéndose de hombros. "Eso me ha pasado. Entonces, tú no sabes muy bien qué está pasando en realidad. Es algo muy fuerte".

Esa es la verdadera belleza de la historia de Pedro Martí. El síndrome del impostor

La industria literaria es una picadora de carne que devora a miles de autores noveles cada año.

El propio Pedro lo admite con la inocencia del que acaba de esquivar una bala sin saberlo: "Tampoco conocía el mundo editorial, no sabía lo que le costaba a los autores que empiezan".

El éxito de La Mala Hija no es un milagro, aunque a veces lo parezca visto desde fuera.

Es el resultado de un trabajo obsesivo, de una "novela multicapa" diseñada para atrapar, combinada con el factor suerte que todo pelotazo necesita.

Pedro lo vive "con mucha ilusión, pero también con los pies en el suelo y sabiendo que hay que trabajar mucho".

Y mientras tanto, desde su casa en Almansa, este optimista irreductible y trabajador infatigable sigue asimilando que su libro ha cruzado fronteras que ni él mismo imaginaba.

Quizá mañana le escriba Mick Jagger, o quizá simplemente se levante a corregir exámenes. A estas alturas, con el nivel de surrealismo que maneja, cualquier cosa es posible.

Lo único seguro es que, sea quien sea el próximo famoso en felicitarle, Pedro seguirá teniendo los pies bien anclados en el suelo.