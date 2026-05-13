El Papa bendice la campana de la parroquia de San Nicolás de Valencia, iglesia restaurada gracias a Hortensia Herrero

De Valencia al Vaticano. La parroquia de San Nicolás ha conseguido un "hecho histórico" con la fundición de una nueva campana mayor dedicada al papa León XIV que ha sido bendecida este miércoles en el Vaticano por el propio pontífice.

Según ha trasladado el Arzobispado de Valencia, la campana ha accedido por la Puerta del Perugino y ha estado acompañada por una comitiva institucional formada por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el párroco de San Nicolás, Antonio Corbí, y personalidades de la sociedad civil valenciana.

Durante la bendición ha sonado la nueva campana con el toque tradicional valenciano "a la española", caracterizado por el volteo completo de la campana, un giro de 360 grados que forma parte de la tradición campanera valenciana y que contrasta con el sistema habitual en Italia.

La nueva campana, que regresará a la capital del Turia tras ser bendecida, ha sido fundida en bronce siguiendo técnicas artesanales tradicionales.

Tiene un diámetro de 1,34 metros y un peso aproximado de 1.700 kilos, aunque el conjunto completo --incluyendo el yugo de madera, herrajes y perno-- alcanza 3,05 metros de altura y cerca de 3.000 kilos de peso.

Su fabricación responde a la necesidad de sustituir la antigua campana mayor del templo, conocida como 'La Gran', que tuvo que ser silenciada tras detectarse una grieta estructural que comprometía su estabilidad y calidad sonora.

La nueva pieza ha sido diseñada para recuperar la sonoridad original del campanario y restituir una de las señales acústicas históricas del paisaje urbano valenciano.

En el bronce de la campana se observan varias decoraciones, siendo la principal el relieve del escudo pontificio de León XIV con el lema de su pontificado: 'In illo Uno Unum' (En el único Cristo somos uno)', ya que en la tradición valenciana, junto al santo al que se dedica la campana, se deja constancia de un hecho relevante del año de su fundición.

La Capilla Sixtina Valenciana

San Nicolás, conocida como la 'Capilla Sixtina Valenciana' mantiene un vínculo histórico con el papado desde el siglo XV. En 1455, Alfonso de Borja fue elegido Papa con el nombre de Calixto III y decidió conservar el título de rector de la parroquia.

A partir de entonces, el romano pontífice quedó establecido como rector de San Nicolás, mientras que el sacerdote encargado del templo ejerce como vicerrector en su nombre. Esta relación histórica explica que la nueva campana incluya esta referencia al Pontificado de León XIV.

Cabe recordar que la parroquia fue restaurada gracias al respaldo económico de la Fundación Hortensia Herrero y la labor de la Universitat Politècnica de Valencia en un proyecto de años que incluso ha sido distinguido con galardones como el Premio Hispania Nostra 2025.

Gracias a esta intervención, se ha recuperado más de 1.900 metros cuadrados de frescos barrocos que decoran la iglesia, conocidos popularmente como la "Capilla Sixtina valenciana".

Patrimonio sonoro

De nuevo sobre la campana que ha visitado el Vaticano, más allá de su dimensión simbólica, la intervención supone una acción de recuperación del patrimonio sonoro valenciano.

El toque manual de campanas está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial y constituye uno de los rasgos más característicos de la tradición valenciana.

Desde el Arzobispado destacan que recuperar la campana mayor de San Nicolás significa devolver al templo uno de los elementos esenciales de ese lenguaje sonoro que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

La campana ha sido fundida en el taller del maestro fundidor Abel Portilla en Santander, mientras el montaje del yugo, el badajo y los elementos mecánicos se ha realizado en Atzeneta d'Albaida por la empresa Electro-Recamp.