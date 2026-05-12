El Oceanogràfic de Valencia y el Festival 10 Sentidos estrenan un mural reivindicativo: "Alerta del cuidado de la naturaleza"

La Hemeroteca Municipal de Valencia luce desde hoy el mural The Heartbeat of the Ocean (El latido del océano), realizado por el dúo de ilustradoras Cachetejack, una iniciativa impulsada por el Oceanogràfic en colaboración con el Festival 10 Sentidos.

El Oceanogràfic incluye esta acción en el marco del programa ‘Arte por la conservación’, que ya dejó huella el año pasado en Valencia con la intervención del artista Dulk en el Cabanyal.

En esta ocasión la reivindicación del mural está relacionada con la naturaleza, ya que "alerta" sobre su cuidado.

La alcaldesa, María José Catalá, ha presidido la presentación de la obra plástica en un acto que ha contado con la participación del director de contenidos del Oceanogràfic, Rene Esteve, y la artista Nuria Bellver, componente del dúo artístico Cachetejack.

La alcaldesa ha agradecido a la Fundación Oceanogràfic “su compromiso constante con Valencia, con la divulgación científica y, sobre todo, su capacidad de tender puentes entre el conocimiento y la ciudadanía”.

“Programas como ‘Arte por la Conservación’ demuestran que la sensibilización ambiental también puede hacerse desde la emoción, desde la creatividad y desde la belleza”, ha afirmado.

Así mismo, ha felicitado también a las autoras de la pieza mural, el dúo Cachetejack, “dos valencianas cuya obra ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente internacional de la ilustración contemporánea –ha explicado- y que representan el talento, la creatividad y la belleza que forman parte de la identidad de esta tierra y de esta ciudad”.

Finalmente, Catalá ha agradecido también al Festival 10 Sentidos 2026, que incorpora la exhibición del mural The Heartbeat of the Ocean a su programación.

De hecho, el acto ha contado también con la presencia de la directora ejecutiva y de producción artística del Festival, Inma García, y de la directora artística y de comunicación, Meritxell Barberá.

The Heartbeat of the Ocean habla, tal como ha explicado la alcaldesa, “de los ecosistemas polares, de su fragilidad y de la enorme importancia que tienen para el equilibrio del planeta. Pero también nos interpela directamente”.

“Por eso –ha añadido- tiene tanto sentido que esta intervención se encuentre en la Hemeroteca Municipal, un lugar vinculado a la memoria, a la información y a la cultura, que hoy se convierte también en un punto de encuentro entre ciudad, creatividad y conciencia ambiental”.

La artista Nuria Bellver, la mitad de Cachetejack, ha explicado la obra “se puede entender como una llamada al cuidado, al respeto y al amor por la naturaleza, que forma parte de todos”. “Hacerlo en un mural así de grande, funciona como una llamada de alerta: está pasando algo, esto es una noticia, es urgente”, ha subrayado.

Además, la alcaldesa ha subrayado que la adecuación del mural en la Hemeroteca Municipal “responde a la iniciativa de la Asociación Vecinal de Tres Forques, con la que llevamos trabajando bastante tiempo en la mejora del barrio”.