La Unió Musical de Benaguasil, Benimàmet, Moncada y Sant Isidre coronan el podio de un 49º Certamen de "altísimo nivel"

Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet, en el 49º Certamen de Bandas de la Diputació de València. EE

Un 49º Certamen de Bandas de la Diputació de València "de altísimo nivel". Así describió el diputado de Bandas, Ricardo Gabaldón, el potencial bandístico de la provincia.

La convocatoria, celebrada los días 2 y 3 de mayo de 2026 en el Palau de la Música, proclamó vencedores a la Unió Musical de Benaguasil, en sección Primera, con mención de honor; y a la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet en sección Segunda.

El cuadro de honor lo completó la Unió Musical de Moncada, que conquistó el primer premio y mención de honor en sección Tercera; y la Agrupació Musical Sant Isidre de Valencia, que recibió el mismo reconocimiento en Cuarta.

La banda de Benaguasil dirigida por Juan Carlos Civera obtuvo 369 puntos del jurado presidido por la directora de orquesta y compositora Mercedes Padilla, y se llevó también el premio Musical Campos a la mejor interpretación de la obra obligada, las Reminiscencias de Josep Vicent Egea.

La agrupación del Camp de Túria, que se impuso a la Lira i Casino Cascaixentí Societat Musical i Recreativa y la Unió Musical de Bocairent, interpretó Second Symphony de Alfred Reed como pieza libre.

Tanto Carcaixent como Bocairent recibieron igualmente primeros premios con 350,5 y 321 puntos, respectivamente, en la primera categoría del Certamen, para bandas de entre 70 y 90 músicos.

El Certamen de Bandas de la Diputación arrancó en la matinal del sábado con la sección Cuarta, para sociedades de hasta 40 músicos. La triunfadora fue la Agrupació Musical Sant Isidre con 349 puntos, que le valieron el primer premio y mención de honor.

La banda dirigida por Rafael Lasso, que interpretó el Kraken de Hugo Chinesta como obra libre, se impuso a la Associació Música Jove de Benimaclet, con 273,5 puntos, y la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, con 261,5 puntos, ambas galardonadas con el segundo premio por parte del jurado.

Sant Isidre se llevó también el premio Musical Campos a la mejor interpretación de obra obligada, Xerebulta, de Gaspar Genovés Pitarch.

Segunda jornada

La Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet fue este domingo la ganadora del Certamen de Bandas de la Diputación en la sección Segunda, para agrupaciones de hasta 70 músicos.

Bajo la dirección de Edgar López y con el Poema Sanférmico de Josep Vicent Egea como obra de libre interpretación, la banda de la pedanía de Valencia sumó 332,5 puntos y conquistó la mención de honor, imponiéndose a la Unió Musical de Quartell, segundo premio con 289 puntos, y a la Associació Cultural 'Tot per la música' d’Ontinyent, tercer premio con 229,5 puntos.

En sección Tercera, la Unió Musical de Moncada conquistó el primer premio y la mención de honor, por delante de la Unió Artística de Vilamarxant y la Agrupació Musical Santa Cecilia d’Ador, que compartieron el segundo premio en la categoría de hasta 50 músicos.

La matinal del domingo la abrió Ador, que acabó sumando 261,5 puntos. La ganadora subió al escenario en segundo lugar, bajo la dirección de Juan José Vicente Monzó y con Images de Suñer Oriola como pieza libre.

Moncada alcanzó los 335 puntos y se llevó también el premio a la mejor interpretación solista, con el oboe de Vicent Benedicto. La sección la cerró Vilamarxant, con unos meritorios 286,5 puntos.

Vicent Benedicto, premio a la interpretación solista del 49º Certamen de Bandas de la Diputació de València. EE

Al término de cada sección, en espera de las deliberaciones del jurado, la organización ofreció un interesante menú musical a cargo de Camerata la Stravaganza, Walti Brass Quinteto y el cuarteto Elle Sax.

Los acordes de La vida es bella, Skyfall, Un americano en París’ y La Pantera Rosa se sumaron a la fiesta de la música valenciana en la catedral del Palau.

Jurado y premios

El jurado estuvo presidido por Mercedes Padilla, directora de orquesta y compositora.

Formaron parte del mismo el musicólogo y director de orquesta Francisco Zacarés; el director y compositor italiano Maurizio Colasanti; el carismático Cristóbal Soler, uno de los directores de orquesta más importantes de su generación; y Salvador Vázquez, actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba.

En cuanto a los premios, la banda con la máxima puntuación en Primera recibe 5.500 euros, la de Segunda 4.500, la de Tercera 3.500 y la de Cuarta 2.500 euros, a los que hay que sumar mil euros si se consigue mención de honor.

A su vez, las agrupaciones inscritas reciben una ayuda a la participación de 7.000 euros en la Sección Primera, y de 6.000, 5.000 y 4.000 euros para el resto de secciones, con independencia de la decisión final del jurado integrado por profesionales de la música.

Gabaldón insistió en el éxito de la convocatoria, que deja "todas las categorías al completo y bandas en reserva, lo que supone un gran preámbulo para la edición de 2027, en la que cumpliremos medio siglo de certamen".

El diputado de Bandas puso en valor "el sacrificio que hay detrás de cada actuación, con un sinfín de ensayos y mucho trabajo que desde la Diputación queremos recompensar ofreciéndoles este escaparate en el gran templo de la música valenciana que es el Palau".

El diputado de Bandas fue el encargado de entregar los premios tras la competición en las distintas categorías, acompañado por el diputado de Cultura, Paco Teruel, que se mostró orgulloso del "tesoro que es nuestra música de banda".