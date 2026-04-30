Valencia disparará tres espectáculos pirotécnicos en mayo por el día de la Madre y el de la Virgen: fechas y horas

La pólvora está presente en cada festividad que se celebra en la ciudad de Valencia. En el mes de mayo coinciden dos fiestas importantes y, como buenos valencianos, irán acompañadas de pirotecnia.

Se trata de la celebración del día de la Madre y del día de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia.

El Ayuntamiento reubica la mascletà cancelada por la lluvia en Fallas y suma dos disparos para celebrar el día de la Mare de Déu.

El primer espectáculo pirotécnico se disparará el sábado 2 de mayo, la noche previa al día de la Madre.

Es el segundo año consecutivo que se celebra este día con pólvora, y la razón es la consecuencia de la lluvia en Fallas.

El mal tiempo obligó el 5 de marzo a suspender la tradicional mascletà, la única que no se disparó en las Fallas 2026.

Lejos de olvidarse de este disparo, el Ayuntamiento de Valencia quiso reubicarlo en un día señalado como es el de todas las madres.

Así, Pirotecnia Zaragozana disparará en la plaza del Ayuntamiento una mascletà nocturna el sábado 2 de mayo a las 21.00 horas.

Ya lo hizo en 2025, aunque con algo de polémica. El pasado año decidieron programar el disparo en formato mascletà para el propio día de la Madre, algo que no gustó a los floristas de la plaza del Ayuntamiento.

Porque este día es uno de los más importantes a nivel económico para el sector, y no vieron con buenos ojos el cortar los accesos a la plaza del Ayuntamiento durante la mascletà. Esto, alegaban, les hacía perder algunas ventas.

De esta forma, para este año el Ayuntamiento ha decidido adelantar el disparo a la noche anterior.

Este no es el único espectáculo pirotécnico nocturno del mes. Justo una semana después tendrá lugar el segundo. Esta vez, con motivo de la celebración del día de la Virgen.

El castillo de fuegos artificiales será el sábado 9 de mayo a las 23.59 horas, también en la plaza del Ayuntamiento. En esta ocasión, correrá a cargo de Pirotecnia Caballer FX.

El día grande de esta festividad será el domingo 10 de mayo, y se celebrará con una programación que comienza a las 5.00 horas y acaba a las 20.30 horas.

Entre todos los actos programados figura una mascletà en la plaza del Ayuntamiento, que tendrá lugar a las 14.00 horas. Correrá a cargo de Pirotecnia Aitana.