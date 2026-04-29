'Aguas de luz', una novela que narra la vida de pueblos de Valencia "atravesados por la Historia" tras la Guerra Civil

Hay historias que nacen en la penumbra de la memoria colectiva y avanzan, como un hilo de corriente subterránea, hasta iluminar aquello que el tiempo no ha logrado borrar.

Aguas de luz, la nueva novela de Manuel Gómez Tejedor publicada por OléLibros, se inscribe en ese territorio: el de las vidas atravesadas por la Historia con mayúsculas.

La obra se sitúa en la primera mitad del siglo XX y arranca en los pueblos del interior de la provincia de Valencia, en una España que intuye ya la fractura de la Guerra Civil.

En ese paisaje de escasez y transformación, la llegada de una central eléctrica introduce una promesa de modernidad que altera el pulso de la vida cotidiana.

La luz, sin embargo, no llega sola: también proyecta sombras que se extienden sobre las decisiones, los miedos y los destinos de sus habitantes.

En ese contexto se sitúa Fermín, el protagonista, obligado a abandonar su aldea por la violencia del conflicto.

Su huida lo conduce hasta Londres, donde la guerra adquiere otra forma: la de los bombardeos, la incertidumbre y la supervivencia al límite.

Allí, en medio de una ciudad herida, su vida da un giro inesperado al verse arrastrado hacia una red de espionaje del servicio secreto británico.

Convertido en Peter, inicia un periplo por distintas capitales europeas en el que la identidad se vuelve frágil y la memoria, el único punto de anclaje posible.

Aguas de luz articula una trama en la que confluyen hechos históricos y ficción, en un entramado que combina aventura, espionaje, amor y crimen.

Más allá de la peripecia, la novela se adentra en una pregunta persistente: qué queda de uno mismo cuando todo alrededor obliga a ser otro.

La novela avanza con la intensidad de una corriente desbordante, hasta un desenlace que atrapa al lector en un vértigo casi físico, como quien se asoma al corazón de una turbina en movimiento.

Con una prosa envolvente y una historia que atrapa al lector desde las primeras páginas, Aguas de luz no sólo ilumina un periodo clave de nuestro pasado, sino que conecta directamente con nuestras emociones más profundas, convirtiéndose en una lectura difícil de abandonar.

Manuel Gómez Tejedor (Valencia, 1965), licenciado en Psicología, ha dedicado su vida profesional a los Servicios Sociales, trabajando durante más de cuatro décadas con personas en situación de exclusión, enfermedad mental y adicciones.

Esa experiencia vital impregna su escritura de una mirada honesta y profundamente humana. Apasionado por rescatar la historia olvidada, construye relatos que dan voz a quienes quedaron al margen de los grandes relatos oficiales.

Autor de El Monte del Moro y Lápidas sin nombre, Aguas de luz consolida una trayectoria literaria en la que la memoria, el conflicto y la fragilidad humana se convierten en materia narrativa.