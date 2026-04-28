Seguridad Social celebrará sus 45 años en Valencia: "Somos surferos del rock, estamos en la ola perfecta para lanzar el disco"

"El futuro nunca acaba de llegar. La verdad... se ve al final. Por todas partes te veo". Con garra, y a ritmo de guitarra, coreaban el líder de Seguridad Social, José Manuel Casañ, y el guitarrista del grupo, Javi Vela, el estribillo del primer single de su próximo disco Voy a Marte: 'Por todas partes te veo'. Verá la luz en los próximos meses.

"Somos surferos del rock. Pese a que ya teníamos grabadas las canciones desde hace tiempo, creemos que estamos en la época perfecta -y la ola- para lanzar el disco", ha indicado Casañ a EL ESPAÑOL.

La banda de rock español ha elegido el Roig Arena para celebrar los 45 años de su trayectoria y realizar su único concierto conmemorativo junto a artistas invitados el sábado 1 de mayo de 2027.

Así lo ha anunciado este martes el cantante Casañ, durante el showcase celebrado en la sala Johnnie Walker Experience del recinto valenciano.

En el acto, los dos integrantes presentes han interpretado, además de Por todas partes te veo, temas clásicos como Chiquilla y Mi rumba tarumba.

De la primera canción ha recordado que la escribió "en 15 minutos de gloria". "Estoy esperando de nuevo a ver si pasa otra vez", ha bromeado.

Presentación del 'single' de Seguridad Social en el Roig Arena. Raquel Granell

Consciente de que "hay que saber barbechar" y, tras un tiempo por el que han tenido que respetar una ola "muy reggaetonera", se muestra optimista ante las nuevas generaciones venideras, "aquellos que quieren ser rockeros y están aprendiendo a tocar la guitarra".

A su juicio, el rock ha "renacido" entre la juventud, hecho que ha propiciado a la publicación de este nuevo disco, que coincide con su 45 aniversario.

Sobre el videoclip del primer single, estrenado en este encuentro con los medios, Casañ viste un traje de astronauta que simboliza "jugar fuera de la realidad" y "estar completamente aislado".

Un concierto "irrepetible"

El líder de Seguridad Social sabe, con convicción, que dentro de un año el grupo vivirá una noche especial y un gran hito de su larga carrera; una cita en la que repasarán sus 45 años y en la que homenajearán sus canciones y a las generaciones que han crecido con su música.

"Será un concierto único, irrepetible, de esos que solo ocurren una vez en el tiempo. No dejes que te lo cuenten. Hazlo tuyo. Quiero tener tu presencia", ha dicho, emocionado.

La elección de la ciudad de Valencia y del Roig Arena se debe a que se sienten "muy en casa aquí". "Tenemos la fortuna de no tener que irnos a vivir a otro sitio para poder triunfar desde aquí, que es muy complicado", ha recalcado a este diario.

Presentación del 'single' de Seguridad Social, en el Roig Arena. Raquel Granell

Desde su perspectiva, "hay un cambio de paradigma tremendo en Valencia, donde ya existe un cierto orgullo de que no todo lo que viene de fuera es lo mejor, sino que ya incluso podemos arroparnos entre nosotros".

Fases del duelo

Como ha explicado Casañ, Voy a Marte es un compilado de diez canciones que surgieron "en un trastero" durante la pandemia. El trabajo transita por las cinco fases del duelo -negación, ira, negociación, depresión y aceptación-, que también se incluyen en un libro de poesías y relatos cortos, canciones, cuentos, prosa poética y fábulas ilustrado por artistas valencianos como Paco Roca.

"Me di cuenta que en nueve años de mi vida me habían pasado muchas cosas. Ha fallecido mi padre, he tenido desamores... no todo ha sido grave, afortunadamente. Utilizo la música, las canciones y la poesía para quitarme todo el peso de encima", ha confesado.

No obstante, ha reconocido que es "muy optimista": "No vais a encontraros con nada derrotista. El libro también está hecho con mucho humor. Lo vi de manera natural".

José Manuel Casañ (Seguridad Social), interpreta el nuevo 'single' del grupo. Raquel Granell

La obra complementaria al disco, Seguridad Social. Voy a Marte, de la editorial Sargantana, se presentará en la Fira del Llibre de València el próximo 8 de mayo.

"Cada escrito, así como sus canciones, se encuadran cada cual en su fase con las emociones, pensamientos y sentimientos. Todo esto termina en una transformación en la que el autor, observándose desde arriba, exclama 'Voy a Marte', como si de otra persona se tratara. Marte, como dios de la guerra, lucha para recuperar su amor propio perdido", dice la sinopsis.

El título, tal y como ha reconocido, es un juego de palabras entre la posibilidad "irreal" de llegar al planeta vecino y amar a una persona, así como a uno mismo, el amor propio.

Las entradas para el concierto de Seguridad Social en Valencia salen a la venta el próximo 5 de mayo a las 10:00 en la web del Roig Arena.