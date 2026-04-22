El grupo 'Nuevos Vicios' cierra su gira en el Palau Alameda de Valencia y ya prepara el lanzamiento de su primer LP

Uno de los grupos revelación del Indie Rock español, 'Nuevos Vicios', cierra su gira de presentación con un último concierto en el Palau Alameda de Valencia, el cual está programado para este jueves 23 a las 21:00 horas.

Además, con el cierre de su gira, ya preparan el lanzamiento de su primer LP; un grupo que, pese al poco tiempo que lleva en escena, comienza a hacerse un nombre.

Con solo siete pistas disponibles exclusivamente en plataformas digitales, este trío valenciano irrumpió con fuerza en 2025 como banda emergente en el panorama nacional.

De hecho, este año aparecen en los carteles de los principales festivales de 2026, con una primera parada como invitados en el Sonorama.

Pablo (voz y guitarra), Samuel (guitarra y voz), y Luis (batería), acompañados al bajo por Azael, se definen como "una banda de Indie-Rock con corazón de Pop", porque envuelven melodías sencillas y estribillos pegadizos con un sonido crudo y ensordecedor que recuerda a las primeras bandas del indie español y el sonido 'grunge' de los noventa.

Tienen como referencia, entre otros, a grupos contemporáneos como La Paloma, Cora Yako o El Mató…, aunque también toman referencias de Los Planetas, a Nirvana o a Foo Fighters en la instrumentación y la energía arrolladora de sus directos.

Nuevos Vicios estarán teloneados por los madrileños Fontán, un dúo formado en 2020 por Samu y Carlos, que grabaron en 2022 su primer EP ("Viaje Pendular"), con la solvencia sonora de Isaac Rico (Sexy Zebras, Rufus T. Firefly, Rozalén...).