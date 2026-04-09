Enrique Arce desvela que rechazó interpretar a Mazón en una película sobre la dana: "Hay demasiado dolor"

El actor valenciano Enrique Arce, quien encarna a 'Arturito' en la exitosa serie La Casa de Papel, ha desvelado un curioso papel que le ofrecieron interpretar: el del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

No se trata de una película cualquiera. El proyecto es un largometraje sobre la dana del 29 de octubre, y se quiso que él interpretase a uno de los actores principales. Pero Arce asegura que se trata de un papel "demasiado controvertido", motivo por el que decidió rechazarlo.

"Está demasiado reciente, soy valenciano, hay demasiado dolor, mejor estar un poquito apartado de eso", explica.

Así lo desvela el artista en el videopodcast H Project, donde repasa sus inicios, su trayectoria y su gran éxito internacional gracias a haber interpretado a Arturo en La Casa de Papel.

En un momento de la charla, Arce señala que le han ofrecido interpretar a Mazón para un futuro largometraje sobre la dana. "Va a ser una gran película", dice el actor, que no concreta más datos sobre el proyecto.

"Me dijeron que el personaje es Carlos Mazón y dije 'hombre, Arturo al final es un personaje de ficción, pero este tío genera sentimientos muy de verdad y tampoco sé si yo me apetece que me vayan por la calle llamando...'. Está demasiado reciente, soy valenciano, hay demasiado dolor, mejor estar un poquito apartado de eso", declara.

Enrique Arce, que reconoce entre risas que "a lo mejor se está metiendo en un jardín" contando la oferta, repite que "no lo va a hacer" y que "será otro que, seguramente, esté fantástico".

Para el intérprete, es "una peli necesaria" pero agrega que ha optado por pedir una cantidad "desorbitada" por el trabajo para ser rechazado.

No obstante, precisa que podría dar vida al personaje del exjefe del Consell "perfectamente" y eso no cambiaría su opinión sobre el tema. Sería "un actor poniéndose al servicio de un personaje", asevera.

En la entrevista, Enrique Arce no proporciona ningún dato sobre el título de la película ni la producción, aunque es cierto que desvela que se está cocinando esta película.

Por otra parte, se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre el productor Jaume Roures anunció que preparaba una película de ficción sobre la gestión de la dana de Carlos Mazón, con el guión de Jordi Galceran.

En unas declaraciones a 'Rac1' recogidas por Europa Press, aseguraba que la película iba a buscar "poner de manifiesto que la gente que tiene cargos públicos tendría que ser de otra manera".