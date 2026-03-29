El mundo fallero desembarca en Ibiza para celebrar 25 años de fiesta: "Se fueron de nuestra tierra, pero la tradición sigue"

El mundo fallero valenciano cruzó el Mediterráneo para celebrar en Ibiza los 25 años que se cumplen de fiesta en la isla. Un cuarto de siglo que la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y su corte de honor no han querido perderse.

A Valencia e Ibiza las separan 214 kilómetros de agua, de mar Mediterráneo. Pero la naviera Trasmed ha hecho que esta distancia se reduzca a algo casi imperceptible.

Así, tanto Carmen Prades como las doce componentes de su corte acompañaron a los valencianos residentes en Ibiza, personas que "se fueron de nuestra tierra, pero continuaron la tradición", según el presidente de la Junta Central Fallera, Santi Ballester.

Concretamente es la localidad de Sant Antoni de Portmany la que desarrolla la fiesta fallera desde hace ya un cuarto de siglo. El 25 aniversario es motivo de mayor celebración, y lo han hecho por todo lo alto.

Para celebrar una efeméride tan importante, el Ayuntamiento de Valencia y Trasmed llegaron a un acuerdo para que la fallera mayor de Valencia y su corte de honor pudieran estar presentes en Ibiza. Y así ha sido.

En Sant Antoni de Portmany empezó la celebración de las Fallas el viernes 27 con la tradicional Plantà. Allí, un artista fallero de Mallorca es el encargado de diseñar la falla que el domingo se quema con la Cremà.

Cada año desde hace 25, La Nostra Falla -así se llama la asociación cultural dedicada a las Fallas en Ibiza- celebra por todo lo alto su fiesta más querida, sobre todo por la falla: "Trabajamos ilusionados por la falla que cada año volveremos a plantar", subrayan en redes sociales.

Es el eje central de la fiesta, aunque en Ibiza no les falta de nada: plantà, Ofrenda, mascletà, pasacalles, cremà... todos los actos principales tienen lugar en fechas posteriores a las de Valencia. En esta ocasión, el fin de semana siguiente a San José, el 19 de marzo.

Ofrenda en Ibiza. JCF

Este año el día grande fue el sábado. A los actos programados de por sí se le sumaron dos factores: el 25 aniversario de las Fallas y la visita de sus máximas representantes valencianas.

Así, a las 8.00 horas fueron recibidas en su llegada al puerto por los falleros ibicencos. De allí fueron trasladadas al Mercat de Pagès, donde a partir de las 10.00 horas tuvo lugar la tradicional Ofrenda.

Decenas de falleros de Ibiza, sumados a las representantes valencianas e incluso comisiones de otras poblaciones ofrendaron sus flores a la Mare de Déu, que descansaba en el interior de la Parroquia de San Antonio. Todos ataviados con los trajes regionales, una imagen inusual fuera de Valencia.

Como no hay Fallas sin mascletà, en Sant Antoni tampoco faltó la pólvora. 120 kilos disparó la Pirotecnia Hermanos Caballer frente al mar, una gran cantidad de pólvora que no suelen emplear en otras ocasiones. Pero los 25 años lo merecían.

Mascletà en Ibiza. JCF

Para hacer posible esta última mascletà de las Fallas en Ibiza, el grupo Trasmed no se ha encargado únicamente de transportar a las representantes valencianas de la fiesta, sino también de algo mucho más importante: la pirotecnia.

Porque no hay mascletà sin pólvora, y esta tuvo que ser trasladada desde Barcelona en barco por ellos, ya que son la única naviera que se dedica exclusivamente a unir la Península con Baleares.

El presidente de JCF aseguró que "siempre es bueno estar con personas que se fueron" de Valencia pero que "mantienen vivas las tradiciones". Así, se mostró agradecido de poder "pasar un día fallero con ellos".

Por su parte, Carmen Prades puso en valor el "orgullo" de celebrar "un 25 aniversario" de Fallas "fuera de la terreta". "Venimos donde haga falta para disfrutar de nuestra fiesta", subrayó.