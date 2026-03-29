La Cofradía de Sagunto que vetó que las mujeres procesionaran celebra el Domingo de Ramos sin incidentes ni protestas

La Cofradía de la Sangre de Sagunto traslada al Ecce Homo el viernes de Dolores en la procesión de la Imposición de Medallas. Efe / Kai Försterling

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, que vetó por mayoría incluir a las mujeres en esta entidad religiosa, ha celebrado el Domingo de Ramos sin incidentes ni protestas pese a la polémica.

La Bendición de Palmas y Ramos y la Procesión General del Domingo de Ramos ha comenzado a las 11:00 horas en la localidad, en el segundo acto religioso público en el que participa esta Cofradía tras la decisión de que las mujeres no puedan desfilar ni participar.

La Semana Santa de Sagunto ostenta desde 2004 el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que ahora peligra, según ha manifestado el Gobierno en los últimos días.

El pasado jueves, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció en València, tras reunirse junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la Cofradía.

Redondo consideró este hecho de "anacronismo" y un "reducto machista, discriminatorio y de desigualdad".

La ministra también dijo que van a revisar "cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos -añadió- ante una anomalía que también necesitaría una respuesta".

Dentro de sus competencias, según la ministra, van a "acompañar" a los afectados y recordó que ya han incoado el expediente para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Los miembros del colectivo que quería que la cofradía permitiera a las mujeres procesionar les trasladaron a las ministras su "preocupación por esta situación de discriminación claramente contraria a la Constitución y a la legislación vigente, incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

La citada cofradía volvió a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio.

La votación de parte de los 1.700 cofrades celebrada el pasado domingo arrojó un resultado claro: 114 votaron a favor y 267 en contra.