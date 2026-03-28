Esta Semana Santa solo se celebra en Valencia: se remonta a hace casi 300 años y es una de las fiestas más grandes

En Valencia, durante la Semana Santa, se celebra una fiesta exclusiva que distingue a la ciudad en todo el país. Una tradición con identidad propia que refleja la forma de vida de sus barrios y las costumbres locales a través de la festividad.

La Semana Santa Marinera se celebra en los barrios marítimos del Grau, el Cabanyal y el Canyamelar, donde tradición religiosa y cultura mediterránea se unen en procesiones, actos y celebraciones profundamente vinculadas al mar.

"La Semana Santa Marinera de Valencia nació de la fe de los hombres y mujeres que vivían cerca de la mar y, desde tiempos inmemoriales, viene celebrándose en los barrios del Grau, Canyamelar y Cabanyal donde la ciudad se abraza con el Mediterráneo", destacan los organizadores en su página web.

Se trata de una celebración religiosa declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de la que los primeros registros datan del siglo XVIII, hace casi 300 años.

A diferencia de otras celebraciones, la Semana Santa Marinera se caracteriza por la representación de cerca de 500 personajes bíblicos, encarnados por más de 3.000 cofrades.

Estos participantes dan vida a figuras como soldados romanos, sayones y granaderos, creando una experiencia visual y espiritual única.

Entre los actos más emblemáticos se encuentran la Visita a los Monumentos el Jueves Santo, el Santo Entierro el Viernes Santo y el Desfile de Resurrección el Domingo de Gloria.

Este último es especialmente colorido, con personajes bíblicos que lanzan flores al público en señal de alegría por la Resurrección de Jesucristo.

Semana Santa Marinera. Ayuntamiento de Valencia

Una de las tradiciones más singulares es la acogida de imágenes religiosas en casas particulares, transformando estos hogares en pequeñas capillas durante la Semana Santa.

Además, es común llevar las imágenes hasta la orilla del mar, donde se realizan oraciones por los marineros fallecidos, reflejando la profunda conexión de esta festividad con el entorno marítimo.

Calendario festivo

En este año 2026, la festividad da comienzo antes de finalizar el propio mes de marzo, ya que comenzará oficialmente el día 27 de este mes y se prolongará hasta el día 5 de abril, el Domingo de Resurrección.

Además, este año se han introducido novedades digitales como es la nueva guía digital de procesiones, adaptada a dispositivos móviles y disponible en castellano, valenciano e inglés. Esta permitirá seguir los recorridos y consultar horarios de todas las procesiones.

El libro oficial de la Semana Santa Marinera 2026 recoge 16 artículos que profundizan en la historia, tradiciones y singularidades de la fiesta, conmemorando aniversarios emblemáticos como los 175 años de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, entre otros.

Historia

La Semana Santa Marinera de Valencia tiene sus primeras referencias escritas en el siglo XVIII, aunque algunas fuentes la vinculan con San Vicente Ferrer en el siglo XV.

Sus procesiones giran en torno a tres figuras: el Nazareno, el Cristo crucificado y la Virgen Dolorosa, reflejando el vínculo de esta festividad con el mar.

El Nazareno simboliza el sufrimiento de los marineros, la Dolorosa el dolor de las esposas, y el Cristo la devoción por los ahogados.

Semana Santa Marinera. Europa Press

En el siglo XX surgieron nuevas cofradías y se institucionalizan tres grandes actos colectivos: la Visita a los Monumentos, el Santo Entierro y el Desfile de Resurrección.

La festividad transcurre en las feligresías de cuatro parroquias, mostrando imágenes repetidas debido al origen tripartito del Marítimo. Cada primavera, la Semana Santa Marinera revive como expresión viva de fe, tradición y cultura mediterránea.