El Gobierno valenciano rehabilitará las salas Ferreres y Goerlich del Centre del Carme con un presupuesto de 1,2 M€

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades impulsa la actuación integral de mejora de las salas Ferreres y Goerlich en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), con el objetivo de garantizar la conservación del patrimonio, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad de la experiencia de los visitantes.

Con este propósito, mediante el Plan Restaura se ha adjudicado la redacción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución material y seguimiento arqueológico de las actuaciones en ambas salas por un importe que asciende a 117.700,47 euros.

La ejecución posterior se estima en 1,2 millones de euros. El proyecto permitirá intervenir en cubiertas, lucernarios, pavimentos y restos arqueológicos, así como la instalación de la climatización.

La consellera Carmen Ortí señaló que esta intervención responde a "una prioridad clara" del Consell, como es "el cuidado de nuestro patrimonio cultural, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su esencia histórica".

La actuación que se llevará a cabo en el Centre del Carme se enmarca en la estrategia de la Generalitat de modernización de infraestructuras culturales, y garantizará la conservación del patrimonio y su adaptación a los estándares actuales de calidad, sostenibilidad y servicio público.

"Actuamos sobre uno de los espacios culturales más emblemáticos de Valencia, el antiguo Convento del Carmen, sede actual del Consorci de Museus, un edificio declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC)", afirmó Ortí.

"Reforzamos nuestro compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico valenciano haciéndolo, al mismo tiempo, más seguro, más accesible y más preparado para acoger programación cultural de primer nivel", señaló.

Además, la consellera de Cultura explicó que por primera vez, gracias a esta intervención, las Salas Goerlich y Ferreres "contarán con la climatización adecuada, así como con una cubierta acorde con el conjunto histórico-artístico".

Esto permitirá al Consorci de Museus ampliar la diversidad de propuestas expositivas y culturales, así como garantizar su uso también en los meses de verano.

"El Centre del Carme es una joya arquitectónica única en Europa y es también uno de nuestros centros de arte más visitados. Desde la Conselleria de Cultura seguimos avanzando en la modernización de nuestras infraestructuras culturales, combinando conservación, innovación y servicio público", concluyó.

Obras previstas

Las actuaciones previstas en las salas Goerlich y Ferreres incluyen la recuperación de la cubierta histórica de teja, que había quedado oculta bajo una capa de cemento. Esto la dotará de mayor estanqueidad y aislamiento térmico y permitirá mejorar su eficiencia energética.

La intervención recuperará también la iluminación cenital del museo mediante los lucernarios de la cubierta concebidos por los arquitectos Luis Ferreres y Javier Goerlich, en los años veinte del siglo XX.

Se contempla, además, la instalación del sistema de climatización que permita una visita confortable en los meses de temperaturas más extremas y la mejora de los pavimentos, sustituyendo los más deteriorados.

Las obras incluyen la ampliación y modernización de los aseos, que mejorarán su capacidad y funcionalidad para el público; y la intervención sobre restos arqueológicos que eviten problemas de humedad y deterioro.

La Conselleria de Cultura garantiza así espacios expositivos más seguros, accesibles y confortables, adaptados a las necesidades actuales del público y a las exigencias de conservación de las obras.