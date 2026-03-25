Las mujeres excluidas de la Semana Santa de Sagunto valoran iniciar la vía judicial tras la celebración de la fiesta

Las mujeres excluidas de la Semana Santa de Sagunto no descartan denunciar ante los tribunales el rechazo a su participación en la fiesta. Sin embargo, tomarán la decisión cuando pase la celebración.

"Tenemos que sentarnos y pensarlo en frío, con calma y con cabeza", afirmó a EL ESPAÑOL la portavoz del colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles.

La representante de estas vecinas que quieren formar parte activa de la fiesta explicó que tras la votación en la que volvió a vetarse su participación, están "contentas, pero cautas".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el lunes que que su departamento, a través del Instituto de la Mujer, acompañará a las mujeres que decidan denunciar a la cofradía.

Redondo aseguró que el Tribunal Constitucional ya aclaró que los estatutos de una hermandad "no pueden vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación".

"Tenemos que presionar porque no cabe una actividad religiosa cuando se están vulnerando derechos básicos", dijo la ministra.

Ante esta posibilidad, Ribelles aseguró que están "en una fase de escucha" y lamenta que la cofradía formada exclusivamente por hombres tenga "miedo al cambio".

La portavoz del colectivo de la Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles EFE/Manuel Bruque

El domingo la Junta General Extraordinaria de la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo Nuestro Señor rechazó cambiar los estatutos para sustituir la palabra "varón" por "persona" en los participantes en la Semana Santa.

Del total de 395 votos emitidos, se registraron 114 a favor y 267 en contra. 2 fueron declarados nulos. Se trata de 28 votos más en contra que en la última votación, en 2022.

De esta manera, se volvió a cerrar la puerta a la participación de las mujeres en la Semana Santa de Sagunto, una decisión que ha generado críticas desde diferentes instituciones.

De hecho, el Gobierno central ha anunciado ya el inicio del expediente para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Desde el grupo de cofrades que organizan la celebración consideraron que es una lástima que la Semana Santa de este año se haya visto envuelta por la polémica.

Cofrade del año

El cofrade del año, Gonzalo Escrig, de 23 años, afirmó a EL ESPAÑOL que "es una lástima" que se pierda ese título que se concedió en 2004 gracias al trabajo de las mayoralías de esos años.

Sin embargo, consideró que si los cofrades conocían esa posibilidad y aún así han votado que no mayoritariamente "es porque prefieren perder el título a modificar los estatutos".

Escrig manifestó que el cometido de su grupo es que la Semana Santa salga bien y disfrutarla. Rechaza dar su opinión personal sobre la participación de las mujeres, pero entiende que las vecinas del pueblo quieran formar parte.

La Mayoralía de 2026 de la Semana Santa de Sagunto. Cofradía de la Purísima Sangre

"Es lógico y comprensible que una mujer ame la Semana Santa Saguntina y quiera vivirla desde dentro en el siglo XXI", aseguró a este periódico.

Sobre la polémica, lamentó los insultos y explicó que esta división no se vive en las calles del pueblo, que les ha trasladado, según señaló, su apoyo.

"El debate se puede tratar con civismo, sin necesidad de acosar en las redes sociales", añadió.

La Junta Directiva

En este contexto, los organizadores de la fiesta han denunciado insultos hacia sus miembros.

La Junta Directiva de la Cofradía con más de 500 años de historia denunció en un comunicado que la Mayoralía del Año "en los últimos días está siendo objeto de críticas y ataques personales".

Al respecto, explicaron que durante la reunión "se desarrolló un turno de intervenciones en el que los cofrades pudieron expresar sus opiniones en un clima de respeto y normalidad".

"Finalizado el debate, se procedió a la votación mediante papeleta individual y secreta, depositada en urna sellada, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de decisiones", añadieron.

En este sentido, destacaron que "la Mayoralía del Año, como encargada de la organización de los actos oficiales de la Semana Santa Saguntina, desempeña una función estrictamente organizativa, sin participación ni responsabilidad alguna en los procesos de votación ni en sus resultados".

"La Junta Directiva reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los procedimientos estatutarios y la defensa de los valores que históricamente han definido a nuestra Cofradía", concluye.

Postura del Ayuntamiento

48 horas después de la votación, el alcalde de la localidad valenciana, Dario Moreno, afirmó que "es el momento de ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión".

El primer edil afirmó en un comunicado que "siempre" ha respetado los espacios de decisión propios de una organización autónoma y consideró que siempre ha estado de acuerdo con que era "importante" evitar una intervención institucional que contribuyera a una mayor polarización de las posturas.

Sin embargo, debido a la polémica, aseguró que "las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de ser mujeres".

"Este posicionamiento no supone un ataque a la tradición, ni a la Cofradía", añadió el primer edil.

Además, afirmó que desde la Alcaldía "seguirán apoyando el normal desarrollo de los actos de esta Semana Santa saguntina 2026, en concordancia con lo que nos trasladan las y los principales promotores del colectivo por la Semana Santa saguntina inclusiva, que deben seguir siendo los principales y únicos protagonistas de esta reivindicación".

A su juicio, "deben ser ellos y especialmente ellas, cuyos derechos están en juego, las que lideren el camino, las que marquen los tiempos y los siguientes pasos".

Sobre la Mayoralía de 2026, lamentó que "el malestar social generado por esta situación se haya focalizado injustamente en este grupo de jóvenes que tiene la enorme responsabilidad de liderar este año la celebración de esta tradición centenaria".

Así, hizo un llamamiento al diálogo y al consenso para que, en cumplimiento del marco legal actual, la Cofradía lleve a cabo los cambios necesarios.