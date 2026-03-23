La Semana Santa de Sagunto vuelve a vetar a las mujeres y podría perder la declaración de Interés Nacional

La Semana Santa de Sagunto volvió a rechazar la participación de las mujeres en la fiesta, una decisión que podría suponer la pérdida de la declaración de Interés Nacional.

En una votación celebrada este domingo, la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la festividad, vetó de nuevo el ingreso de las mujeres, con 114 votos a favor y 267 en contra.

Este resultado amplía el rechazo a la participación femenina, pues supone 28 votos más en contra que en la última votación, en 2022. En esta asamblea, hubo 239 votos en contra, 125 favorables y 10 abstenciones.

De esta manera, la cofradía, nacida en el año 1492 y compuesta por 1.700 hombres, vuelve a negar la modificación de unos estatutos que tienen más de 500 años para permitir que las mujeres formen parte activa de la Semana Santa, tal y como reclaman muchas mujeres de este municipio valenciano de más de 70.000 personas.

El Ministerio de Turismo, a través de la subdirección general de desarrollo y sostenibilidad, inició en febrero los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa para determinar si concurren indicios suficientes para retirar la declaración de Interés Nacional de la Semana Santa de Sagunto, concedida en 2004.

Alegaron falta de participación de la ciudadanía e incumplimiento de la orden ICT/851/2019 que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Esta orden establece como requisitos a la hora de conceder la distinción, entre otras cuestiones, el origen, la historia, la antigüedad, el valor cultural, el alcance como atractivo turístico y el arraigo en la localidad. En este punto, considera fundamental "la participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta".

La orden contempla en su artículo 13 que la declaración podrá ser revocada cuando "haya dejado de cumplir alguno de los requisitos" , mediante "resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente".

Semana Santa Inclusiva

La lucha por la inclusión de las mujeres en la Semana Santa se remonta a 2021.

Desde este año, todos los martes santos, el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto protesta a las puertas de la Ermita de la Sangre, sede de la cofradía, para que modifiquen las normas.

Quieren poner fin a 500 años de exclusión total en la fiesta, una discriminación que no ha variado lo más mínimo pese a las protestas vecinales, que se han incrementado durante los últimos años.

Tribunales

Aunque en el caso de la Semana Santa de Sagunto no han acudido a los tribunales para denunciar esta discriminación, no es el primer caso que se da en España relativo a la no admisión de mujeres en asociaciones religiosas.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo promovido por una mujer canaria que denunció que no se le permitía acceder a la asociación religiosa 'Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna' por el mero hecho de ser mujer.

La recurrente solicitó incorporarse a esa asociación de "caballeros" fundada en el siglo XVII a pesar de que en sus estatutos, en el artículo 1, indicaba que no era posible que ingresaran en la misma mujeres.