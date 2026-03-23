El Gobierno retirará el Interés Turístico a la Semana Santa de Sagunto tras el rechazo a que participen las mujeres

Protesta en Sagunto de un grupo de vecinas que quieren participar en la Semana Santa. EE

El Gobierno central revocará la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional después de que la cofradía que organiza la festividad volviera a votar este domingo en contra de la participación de las mujeres.

El Ministerio de Industria y Turismo, órgano que otorga estos reconocimientos, anunció este lunes que se han iniciado los trámites para anular esta declaración que se concedió en 2004.

La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo, según comunicó el Departamento en un comunicado.

En este sentido, "y teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres", añade.

Además, recuerda que esta orden contempla en su artículo 13 la posibilidad que la declaración pueda ser retirada cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Votación

En una votación celebrada este domingo, la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la festividad, vetó de nuevo el ingreso de las mujeres, con 114 votos a favor y 267 en contra.

Este resultado amplía el rechazo a la participación femenina, pues supone 28 votos más en contra que en la última votación, en 2022. En esta asamblea, hubo 239 votos en contra, 125 favorables y 10 abstenciones.

De esta manera, la cofradía, nacida en el año 1492 y compuesta por 1.700 hombres, vuelve a negar la modificación de unos estatutos que tienen más de 500 años para permitir que las mujeres formen parte activa de la Semana Santa, tal y como reclaman muchas mujeres de este municipio valenciano de más de 70.000 personas.

Discriminación

Por otra parte, el Gobierno informó de que el Instituto de las Mujeres (IM) ha recibido varias quejas por discriminación por parte de esta cofradía, reclamaciones que ha trasladado tanto al Ayuntamiento de Sagunto como a la cofradía.

Desde el Ejecutivo aseguraron que la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligación de garantizar la igualdad en el acceso y la participación en entidades abiertas al público.

"Si bien las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación", añadieron.

En este sentido, el Instituto de las Mujeres defendió que "impedir la participación de las mujeres no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales".

Al respecto, pidió la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que "se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres". De no ser así, se avisa en el oficio remitido de que "se reportará a otros organismos oportunos"

Desde 2025 el Instituto de las Mujeres se ha dirigido con anterioridad a otras dos cofradías o hermandades por situaciones similares de discriminación hacia las mujeres en la realización de eventos religiosos.

En concreto, se dirigió a la Cofradía Marraja de Murcia, mediante oficio remitido tanto a la propia entidad como al ayuntamiento del municipio en febrero de 2025, y a la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla La Mancha, en marzo de 2026.

Semana Santa Inclusiva

La lucha por la inclusión de las mujeres en la Semana Santa se remonta a 2021.

Desde este año, todos los martes santos, el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto protesta a las puertas de la Ermita de la Sangre, sede de la cofradía, para que modifiquen las normas.

Quieren poner fin a 500 años de exclusión total en la fiesta, una discriminación que no ha variado lo más mínimo pese a las protestas vecinales, que se han incrementado durante los últimos años.