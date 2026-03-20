Esta es la fecha límite para poder visitar el manto floral de la patrona valenciana dedicado a la paz en la plaza de la Virgen

Las Fallas de Valencia ya han llegado a su fin, pero durante algunos días más se podrá disfrutar de uno de los mejores aspectos y más tradicionales de la fiesta.

La Ofrenda a la Mare de Déu es un acto central de las Fallas, donde miles de valencianos desfilan por el centro de la ciudad hasta la plaza de la Virgen para dejar sus flores a la patrona. Este año, 123.578 personas.

Con estas miles de flores se crea un imponente manto con un diseño diferente cada año, y se puede visitar durante varios días tras la Ofrenda.

La plaza de la Virgen, este año, albergará la Mare de Déu hasta el próximo domingo 22 de marzo. Así, se podrá visitar el manto durante todo el fin de semana.

En este caso, el diseño del manto floral ha sido creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Xenia Magraner.

"Pide el cese de la violencia en todas sus formas y es también un grito por la paz a nivel mundial e individual", aseguró la profesional.

Tradicionalmente, este diseño es secreto, y se va desvelando conforme los llamados vestidores de la Virgen lo confeccionan al paso de los primeros falleros de la Ofrenda, que tiene lugar las tardes del 17 y el 18 de marzo.

Sobre los colores elegidos para el manto de la Virgen, Magraner explicó que el rojo muestra "la sangre que derrama la violencia".

El blanco ha servido para crear una paloma y dos lirios que representan "la protección de la Virgen y la paz".

Por otro lado, el color amarillo expresa "el camino hecho de espinas, el que se anda en las situaciones de violencia y en el que se sufre mucho porque es muy duro".

Además, apuntó que con ese color se han creado unas espinas sobre las que andan una madre y un hijo cogidos de la mano. Así quiere representar "al pueblo, que resiste e intenta avanzar por ese camino".

La Ofrenda