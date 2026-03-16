Convento Jerusalén se convierte en la mejor Falla de Valencia en 2026: repite por segundo año consecutivo en lo más alto

Finalmente no saltó la sorpresa. Convento Jerusalén se convierte en la mejor falla de este 2026 y repite galardón por segundo año consecutivo con el primer premio de la Sección Especial, al igual que hizo en 2025.

La comisión, con la falla de David Sánchez Llongo que lleva por lema '¡Redimonis! Quin és el teu preu?', ha revalidado así su triunfo de 2025 en la principal sección de los galardones falleros.

Esta comisión, ubicada en el centro de Valencia, ha plantado este año un monumento que reflexiona sobre el precio que cada persona está dispuesta a pagar por vender su dignidad, tiempo o verdad. Es la obra más cara de todas las fiestas, presupuestada en 260.000 euros.

El segundo premio ha sido para L'Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana), obra de Josué Beitia bajo el lema 'Sentiment'; mientras que Na Jordana y Mario Gual completa el podio con el monumento 'Passions a la deriva'.

Así lo ha anunciado el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante la lectura de premios de las fallas grandes, celebrada a última hora de este lunes desde la sede del organismo autónomo municipal.

La falla de Convento Jerusalén-Matemático Marzal plantea, con su lema "Redimonis", que todos tenemos un precio y podemos vender la dignidad, el tiempo, la verdad e incluso el alma con promesas tras las que acechan los demonios, disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud, y el monumento hace preguntarse hasta dónde estarías dispuesto a llegar por cumplir un deseo.



Este año las falleras mayores de Convento Jerusalén son Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, ambas nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero, que estaban en primera fila durante la lectura de los premios.



El presidente de la Falla, Paco Segura, ha subrayado que este es el premio número 19 y están "encantados" ya que es una comisión con 133 años que apuesta por estar "lo más alto del podium.

Nos esforzamos para tener el presupuesto más importante y los mejores artistas del momento, y fruto de ello es una falla digna para pasar a los anales de la historia".