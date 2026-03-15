Sueca-Literato Azorín, Ninot Indultat de las Fallas de 2026: "Onírica", una crítica a la guerra, se salvará de las llamas

El ninot de la Falla Sueca-Literato Azorín ha conseguido el Ninot Indultat de las Fallas de 2026 y, de esta forma, se salvará de las llamas de la 'Cremà' al pasar a formar parte de la colección del Museu Faller de Valencia.

Con un total de 9.474 votos de los 60.235 emitidos, "Onírica", una dura crítica a la guerra, ha resultado el más votado por los visitantes de la Exposición del Ninot 2026.

Un ninot que es obra del artista Pedro Santaeulalia y que forma parte de "Onírica", la falla de esta comisión del sector Ruzafa B.

Este es el primer año que Sueca consigue el ninot indultat y la segunda vez que lo hace su artista (en 1997 lo consiguió con Archiduque-Carlos Chiva), aunque en la categoría infantil, la comisión se alzó con este galardón en tres ocasiones (2002, 2003 y 2016).

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