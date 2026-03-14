Espartero-Ramón y Cajal, Ninot Indultat infantil de las Fallas 2026 y se salvará de las llamas de la Cremà

La comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal ha conseguido el Ninot Indultat infantil de las Fallas de 2026 y, de esta forma, se salvará de las llamas de la 'Cremà' al pasar a formar parte de la colección del Museu Faller de València.

La escena del artista Zvonimir Ostoic (Zeta), con diseño de Ramón Pla, ha sido la indultada por los visitantes de la Exposició del Ninot 2026, según se ha dado a conocer en la lectura del veredicto en la tarde de este sábado, tras la clausura de la muestra, en el Museu de les Ciències.

Antes de la recogida de los ninots infantiles por parte de las comisiones falleras, el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en un acto que ha sido presidido por la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, y su corte de honor, ha hecho público el ninot más votado de la Exposició del Ninot 2026.

El ninot de un anciano artesano pintando una pieza en su taller ha logrado un total de 9.190 votos populares de los 53.661 emitidos desde que se inauguró la Exposición del Ninot la primera semana del pasado mes de febrero, ha informado la Junta Central Fallera.



Al otro lado de la puerta del taller en otra escena en la misma figura ganadora se ve a un padre con sus hijos, una niña vestida de fallera y otro niño más pequeño junto a un perro.



Este es el séptimo año que esta comisión fallera consigue el ninot indultat: 1969 con Ramón Sanchis Carrión y en 1980, 1981,1983, 1985 y 1986 con Juan Canet Bonora.



Tras el ninot de Espartero, han logrado la mayor cantidad de votos la figura de la falla Corretgeria-Bany dels Pavesos obra del artista José Luis Platero con 4.239, seguida en tercer lugar del de la comisión Duque de Gaeta-Puebla de Farnals, de Mario Pérez, ganador el año pasado, con 3.119 votos

La falla 'Arca. El viatge de Pepet' destaca por ser una obra llena de fantasía, color y pequeños detalles que invitan a soñar y a descubrir historias en cada rincón, apuntan desde la comisión.

Un monumento, abundan, que transporta a "un mundo mágico donde la aventura, la imaginación y la mirada curiosa de la infancia son las verdaderas protagonistas".

Ninot Indultat Infantil. Raquel Granell

"Entre personajes entrañables, escenas divertidas y un sinfín de guiños que harán disfrutar a grandes y pequeños, este monumento nos recuerda que viajar, aprender y soñar siempre merece la pena", comentan.

A su juicio, cada figura, cada escena y cada detalle están pensados para que los más pequeños se acerquen a la fiesta "con ilusión, descubriendo el arte fallero y la magia que hace únicas a nuestras Fallas".

Con todo, la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal agradece "a todos los que lo han hecho posible y, especialmente, al artista Zvonimir Ostoic por dar vida a esta historia tan especial". "¡Os invitamos a venir a visitarlo, recorrerlo y disfrutarlo con nosotros!", apostillan.