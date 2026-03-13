Valencia da la bienvenida a Chaplin: la figura de 27 metros de altura ya domina la plaza del Ayuntamiento durante Fallas

La falla municipal de Valencia ya sorprende a todo aquel que se acerca a verla. Una enorme figura de Charles Chaplin en su película 'Armas al hombro' reina en la plaza del Ayuntamiento.

La gran figura central de la falla, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer, ya proclama su "mensaje de esperanza" y contra la guerra.

De hecho, el momento de subir este remate de la falla se hizo por todo lo alto. Y no solo por los 27 metros de altura, sino por el espectáculo piromusical que lo acompañó.

El Ayuntamiento preparó para el pasado jueves un evento sin ensayo previo en el que Pirotecnia Alpujarreña disparó un espectáculo piromusical con la voz de Montserrat Caballé y el tema “March with me”, una canción de Vangelis que habla sobre la paz y la libertad.

Ahora, tras los remates de la cabeza de Charles Chaplin, principal protagonista de la falla, los trabajos de montaje continúan para culminar esta 'plantà' que a partir de la noche del 15 de marzo ocupará una superficie de 225 metros cuadrados cargados de mensajes de esperanza, tal como indica su título en inglés 'Hope'.

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha recordado que esta creación "está planteada como una llamada a la reflexión, con un mensaje de esperanza frente a la guerra".

Al mismo tiempo ha explicado que destaca de la figura de Charles Chaplin, que reinterpreta su película antibelicista Armas al hombro.

"Con sus 27 metros de altura, esta falla no dejará indiferente a nadie", ha recalcado el edil, que ha señalado que esta falla, con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva), ha puesto en marcha un proyecto solidario.

Con él pretenden convertir la falla en un altavoz solidario para ayudar a los niños enfermos de cáncer, una iniciativa que se explica en el tradicional llibret de la falla que ya está accesible para la ciudadanía en la Librería municipal de la Plaza del Ayuntamiento.

También está editado y a disposición de la ciudadanía el llibret de la falla infantil, una obra del artista Mario Pérez, con diseño de Paco Camallonga, "que es una propuesta didáctica" que combina diversos elementos que presentan a nuestra ciudad como una Valencia moderna, avanzada y sostenible".

"Esta falla infantil supone el estreno del artista Mario Pérez en la Plaza del Ayuntamiento, todo un reto que afronta con responsabilidad e ilusión y muestra cómo la ciudad está siempre en constante evolución, una ciudad que mira hacia adelante", ha indicado el edil.

Además, ha destacado que la parte posterior de la falla se incluirá un juego visual que invitará al espectador a adivinar el nombre de las paradas de la red de Metrovalencia.

En palabras de Ballester, "las dos fallas rebosan creatividad, talento y sátira pero también nos lanzan mensajes que nos hacen reflexionar y darnos cuenta de que el arte fallero también es reflexivo, didáctico y necesario".