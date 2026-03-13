El artista urbano Okuda pintará un gran mural en una calle del centro de Valencia en colaboración con Casa Caridad

El artista urbano Okuda va a llenar de color una céntrica calle de Valencia. Con su inconfundible estilo, pintará un gran mural en colaboración con Casa Caridad.

No habrá que esperar mucho para verlo. El 23 de marzo empezará, y previsiblemente la acción se llevará a cabo durante varios días.

Al aire libre, en la calle Xilxes de Valencia, el artista que en 2018 diseñó la falla municipal de la ciudad regresa ahora con su arte urbano.

La fundación de Okuda, Coloring the World Foundation, ha llegado a un acuerdo con Casa Caridad para realizar esta acción en un lugar muy cercano a su sede principal.

Más allá de este mural, la fundación se define como una "organización no lucrativa" que "contribuye a la promoción de la diversidad".

También a "la mejora de la calidad de vida de personas y comunidades utilizando el arte y el color como instrumento de transformación y cambio", explican.

En Valencia quieren hacerlo junto a Casa Caridad. De hecho, no es la primera acción que llevan a cabo. En Benicalap ya existe un gran mural que homenajea el 120 aniversario de la fundación.

Ahora, esta nueva intervención junto a la sede principal, en la calle Xilxes, dará color al entorno de la escuela infantil de Casa Caridad.

Esta conmemoró el pasado 6 de marzo sus 120 años de acción solidaria de una entidad que nació para atender las necesidades más básicas de la población valenciana.

Se fundó en 1906, y desde entonces ha evolucionado. De ser un comedor social destinado a paliar situaciones de necesidad puntual ha pasado a convertirse en una entidad de intervención integral que atiende cada año a más de 4.600 personas a través de diferentes programas.

Algunos de ellos son el de acogida residencial, alimentación, empleo y formación, derechos sociales, educación infantil, vivienda supervisada y acompañamiento social continuado.

Entre sus servicios destaca también la atención a 150 niños y niñas en sus Centros de Educación Infantil, así como el acompañamiento a sus familias a través del Programa Escuela Familia, reforzando un modelo de intervención que actúa desde la infancia y el entorno familiar.

En la actualidad, Casa Caridad cuenta con casi 4.000 socios que sostienen su labor y permiten garantizar la continuidad de sus recursos.

A lo largo de estos 120 años, Casa Caridad ha reforzado su estructura profesional y su modelo de intervención. Hoy cuenta con equipos especializados en trabajo social, salud, empleo, educación infantil y acompañamiento residencial, lo que permite ofrecer una atención individualizada y sostenida en el tiempo.

Este crecimiento ha sido posible gracias al compromiso continuado de empresas, socios y colaboradores que, generación tras generación, han respaldado la labor de la entidad.

Casa Caridad mantiene su carácter de institución privada e independiente, sin connotaciones políticas ni religiosas, centrada exclusivamente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

"Cumplir 120 años significa haber sabido adaptarse a cada momento histórico sin perder nuestra esencia", señaló durante el aniversario la presidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez.

"Hoy somos una entidad más profesional, con mayor capacidad de intervención y con un modelo integral que va mucho más allá de la asistencia puntual. Seguimos siendo la ONG del pueblo valenciano porque respondemos a las necesidades reales de nuestra sociedad y lo hacemos con el respaldo de empresas, socios y ciudadanía", añadió.