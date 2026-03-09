El documental valenciano 'El arte de los Analfabetos' llega a Prime Video: "Es una película familiar en todos los sentidos"

Imagen del 'making of' del film donde aparecen Kevin Castellano y su abuelo. Antonio Castaño

El arte de los analfabetos se incorpora al catálogo de Prime Video tras su recorrido por festivales y proyecciones -entre ellas su paso por Cinema Jove, que acogió su estreno en la sección Órbites-.

"Es una película familiar en todos los sentidos, porque ha sido rodada con un equipo mínimo y porque ha conseguido unir toda la memoria de mi familia", explica su artífice, Kevin Castellano.

Producido por Inaudita Films con la participación de À Punt Media, el documental propone una mirada íntima y generacional a la memoria del posfranquismo desde un gesto sencillo: volver a andar el camino de la infancia.

La película parte de una historia real. Antonio, abuelo de Kevin Castellano, tenía ocho años cuando comenzó a caminar junto a su padre desde los márgenes del río Turia, en Valencia, hacia el Alto Aragón, atravesando paisajes como Barbastro, Alquézar, Aínsa o Boltaña, empujados por la hambruna de la posguerra.

Durante años vivió como vagabundo en una España devastada. Su recorrido es el hilo conductor de una memoria que permaneció fragmentada y que, décadas después, vuelve a activarse a través del cine.

Fotograma de 'El arte de los analfabetos'; Kevin junto a su abuelo, Antonio. EE

Pero el documental no se detiene en la memoria histórica como ejercicio solemne. Mientras Antonio reconstruye su infancia, Kevin atraviesa su propia crisis: la de quien llegó a Madrid persiguiendo una vocación artística y empieza a preguntarse si es posible sostenerla.

El viaje físico del abuelo dialoga con el desplazamiento simbólico del nieto -una migración distinta, pero igualmente marcada por la búsqueda de oportunidades-, estableciendo así un paralelismo entre los desplazamientos forzados del pasado y las migraciones creativas del presente.

'Road movie' familiar

"Cuando el cine y la vida se separan, el cine se convierte en un mero artificio, y esta es la primera vez que hemos conseguido que ambas vayan de la mano", señala Castellano.

"Mi abuelo viene del pasado y yo vengo del futuro, y nos hemos encontrado en el cine para contar nuestra historia. Rodar esta película con mi abuelo, hacer este viaje, ha sido la experiencia más importante de mi vida", añade.

Reconocido con el Premio Espiello Choven al Mejor Documental dirigido por menores de 36 años en el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe y con el galardón a Mejor Película en el Rural FilmFest, el filme ha encontrado en Aragón uno de sus territorios naturales, tanto por el recorrido que narra como por la acogida que ha recibido.

Frame de 'El arte de los Analfabetos', la 'road movie' de un abuelo que regresa junto a su nieto a su infancia como vagabundo. EE

Lejos de un tono melancólico, El arte de los analfabetos combina emoción, humor y cercanía, sosteniéndose en un núcleo profundamente familiar: las memorias manuscritas de Antonio, transcritas por Carla Castellano -hermana del director-, pieza clave para reconstruir el viaje.

Y, por otro lado, la banda sonora original al piano, compuesta por Miguel Matamoro, primo del codirector Edu Hirschfeld.

Productora en expansión

El estreno en Prime Video este 9 de marzo consolida la trayectoria de Inaudita Films, productora encabezada por Jorge Acosta, que en los últimos años ha acompañado proyectos de marcado carácter autoral.

Además, se encuentra en el foco mediático tras la nominación al Goya 2026 de Una cabeza en la pared.

La llegada del documental de Castellano a la plataforma refuerza una línea de trabajo que conecta "memoria, identidad y mirada contemporánea".

Valencianos y formados en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, Castellano e Hirschfeld habían firmado previamente trabajos como Cuando haces pop y Capitanes -este último centrado en la homofobia en el fútbol de élite-.

Paralelamente, impulsan en Madrid La Realidad Club, un espacio cultural que busca activar la escena creativa contemporánea a través de encuentros e iniciativas como La Juntada.