La lucha contra el cáncer de Vicente y Alejandro, autores del Chaplin de 27 metros de la falla municipal: "Hay esperanza"

La falla municipal de Valencia 2026 no es únicamente algo icónico, llamativo y sobre todo, fotografiado. Este año va mucho más allá, es una "denuncia antibelicista".

Así lo aseguran a EL ESPAÑOL sus creadores, los artistas falleros Vicente Llácer y Alejandro Santaeulalia. De entre todas estas guerras, destacan la lucha contra el cáncer.

Por ello, el Charles Chaplin de 27 metros de altura que reinará en la plaza del Ayuntamiento hasta el 19 de marzo es su icono para combatir las enfermedades infantiles. Más todavía al haberse asociado con Incliva.

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva se dedica, entre otras áreas, a investigar el cáncer y posibles tratamientos o soluciones a las enfermedades.

Porque en situaciones como estas, lo que no se pierde nunca es la esperanza. Y eso bien lo saben tanto Llácer como Santaeulalia. Por eso la falla municipal lleva por lema 'Hope' (Esperanza).

Santaeulalia lo sufrió con un sobrino suyo, que "con cinco años tuvo leucemia". Un testimonio "muy cercano" con el que el artista tomó todavía más consciencia del problema.

En el caso de Llácer, lo vivió un par de años atrás en sus propias carnes. Tuvo un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático que se caracteriza por la inflamación indolora de ganglios linfáticos.

Su buen amigo Santaeulalia bien sabe que "lo pasó muy mal". De hecho, fue el propio Llácer quien tuvo la idea de crear un proyecto solidario alrededor de la falla municipal.

Estos problemas personales, sumados a "la situación geopolítica" que vivimos y que "desgraciadamente ha empeorado más", apunta Santaeulalia, es lo que les llevó a bautizar su proyecto como 'Hope'.

De hecho, esta idea no surgió de un día para otro. Recuerda Santaeulalia cómo la tenían "desde hace cinco años": "Ya se hizo un proyecto muy parecido, queríamos hacer un Chaplin".

Para este año, aseguran, vieron el momento "idóneo" y recuperaron esa idea. "La cambiamos mucho, el lema y varias cosas de la falla, pero mantuvimos la figura principal", explica Santaeulalia.

Así, la falla municipal de este año es "una denuncia antibelicista", y en las diferentes escenas hablan de la esperanza "frente al cambio climático, la situación política, la inclusividad...", indican los artistas.

Precisamente una de estas esperanzas está relacionada con la medicina y la cura de enfermedades graves.

En esta zona se ubicará, por ejemplo, el 'ninot' de la falla municipal. De momento está en la Exposición del Ninot, pero una vez llegue el día de la 'plantà', será trasladado a la plaza del Ayuntamiento.

Se trata de una médico con bata y traje de Superman que toca la ansiada campana, lo que indica que un pequeño niño que aparece a su lado, sin pelo por el tratamiento pero también vestido de superhéroe, ha superado su enfermedad.

La falla cuenta con las letras de 'Hope' en tamaño gigante, y sobre ellas se alza la figura de Chaplin. Son muy coloridas, y la 'O' simula un símbolo de la paz. Un lema icónico que ha servido para ser también solidario.

"Vicente me dijo que el logo estaba muy chulo y que podíamos hacer camisetas o algo para recaudar fondos para Incliva", relata Santaeulalia. Precisamente lo diseñó su hermano José, también dedicado al mundo del arte fallero.

Así nació el proyecto 'Hope x Incliva'. Han diseñado sudaderas con y sin capucha, camisetas, tazas, imanes, pañuelos y saquitos con el lema de la falla, que comercializan con un propósito solidario.

Estos productos se pueden adquirir a través de la propia página web del proyecto y de manera física en Espai Ripalda. Todo lo recaudado irá destinado al apoyo contra el cáncer infantil a través de Incliva. No es la única forma de colaborar, ya que también se pueden hacer aportaciones directas.

El proyecto no se queda ahí. La plantà de la falla municipal también prevé sorpresas, y Santaeulalia nos desvela alguna: "El día que subamos la cabeza de Chaplin queremos que la gente venga a verlo con la sudadera de 'Hope', y habrá alguna sorpresa para hacerlo espectacular".

Con esto, aseguran, quieren "lanzar un mensaje de esperanza a nivel global". "Será espectacular", adelantan.

Gran acogida

Los artistas de la falla municipal están "muy contentos" con el proyecto y la acogida. Santaeulalia confiesa que cuando Llácer le contó su idea pensó que "esto es un juego muy local".

No pensaba que se fuese a recaudar "una cantidad astronómica" de dinero. "Pensaba que algunas fallas comprarían, también algún amigo", reconoce, pero "no está siendo así".

"Me ha sorprendido, ha habido una respuesta potente y general de la sociedad valenciana", asegura Santaeulalia.

Ahora su misión es hacer ver que "no es una cosa local de Valencia", y que la ayuda económica a Incliva puede "salvar la vida de alguien en Singapur", por ejemplo.