Toni Cantó vuelve al teatro tras dejar la política y dedicarse a dar clases de oratoria: "Las tablas son mi casa"

Toni Cantó ha vuelto al teatro después de dejar la política. Interpreta a Edu en Parejas Imperfectas, una obra "muy especial" para el actor, que reflexiona sobre la diversidad y las relaciones humanas.

La función se podrá ver los días 7 y 8 de marzo en el teatro Rialto de Valencia y supondrá el regreso de Cantó a las tablas en su ciudad natal, donde lleva sin actuar desde hace 12 años, según defiende a EL ESPAÑOL.

"El teatro es mi casa, es lo que más he hecho y lo que más me gusta", señala, al tiempo que subraya que "enseñar teatro en la escuela del Ateneo y seguir girando por toda España es un lujo".

Parejas Imperfectas es un texto de la dramaturga estadounidense Martyna Majok por el que recibió el Premio Pulitzer de Teatro en 2018.

La adaptación y la dirección corre a cargo de Bernabé Rico, director, productor, adaptador y guionista, que ha recibido dos nominaciones a los Premios Goya.

La historia entrelaza dos tramas. La de Edu (Toni Cantó), un camionero en paro que se reencuentra con su exmujer, Ana (Lola Baldrich), tras un accidente que la deja tetrapléjica.

La otra trama es la de Juan (Marcos Mayo), un brillante estudiante con parálisis cerebral que contrata como asistente a Yanis (Mirela Balic), una joven recién graduada con dificultades económicas.

Toni Cantó en la obra 'Parejas Imperfectas'. EE

"Esta obra es especial", afirma Cantó, quien recuerda que durante su etapa parlamentaria fue portavoz de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados durante años.

La pieza, según relata, surgió de un trabajo que estaba desempeñando con adolescentes con discapacidad de la mano de la asociación Cocemfe de Castellón.

"Hablando con Bernabé Rico, me dijo que le interesaba el tema y que tenía un texto guardado. Entonces nos juntamos y la intentamos mover", rememoró el actor.

A Cantó en las tablas le acompañan Lola Baldrich (Médico de Familia, Cuéntame cómo pasó o Pájaros de papel), Mirela Balic (Élite o Mala Influencia) y Marcos Mayo (Súpernormales o Lectura Fácil).

Mayo, que tiene parálisis cerebral, es un reconocido dramaturgo por su trayectoria en el teatro inclusivo. "Compartir camerino con Marcos es una lección diaria", alaba el actor valenciano.

A su juicio, la obra cuenta la historia de cuatro personajes y cuatro discapacidades: "Lola que es tetrapléjica, Marcos que tiene parálisis cerebral, Mirela con discapacidad económica y mi personaje con discapacidad emocional".

Fotografía de la obra 'Parejas Imperfectas'. EE

Se da la casualidad, además, que Baldrich y Cantó vuelven a ser pareja en la ficción, después de que sus caminos se cruzaran en la mítica serie 7 vidas.

"Estamos muy contentos, la compañía es estupenda y la obra está funcionando muy bien", subraya Cantó. Con la de Valencia, serán 18 las ciudades donde la han interpretado.

La resume como una comedia en la que se trata un tema importante, como es la discapacidad, pero sin clichés ni estereotipos, desde el sentido del humor.

Trayectoria

Esta es la primera obra de Cantó desde que dejó la política en el año 2022. Renunció a la Oficina del Español del Gobierno de Ayuso, después de liderar Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y ser diputado por UPyD previamente.

Su trayectoria política le ha pasado factura en su carrera en la interpretación, según ha denunciado en varias ocasiones.

"En el país hay sesgos en la cultura, también. Y es una pena porque los programadores tienen que programar para todos los públicos, sin depender de los vaivenes políticos", comentó a este periódico este jueves.

Como actor, fue uno de los protagonistas de la serie de éxito 7 vidas (1999). En cine, ha participado en más de una veintena de películas, destacando su papel en Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar.

Toni Cantó en Valencia. Biel Aliño

Cuenta con una extensa filmografía teatral, incluyendo obras como La Orestíada, Hamlet y La gata sobre el tejado de zinc.

Asimismo, siempre ha compaginado su carrera con la televisión. En 2020, sorprendió a todos escondiéndose detrás del disfraz de Camaleón en Mask Singer.

Durante los últimos años, fue el rostro estrella de la cadena 7NN, que cerró en 2023, incorporó como tertuliano de Espejo Público, en Antena 3 y condujo un programa en la televisión pública valenciana, À Punt.

Ahora, además de volver al teatro, sigue ejerciendo como profesor de interpretación en el Ateneo y como profesor de oratoria, con cada vez más clases en universidades y escuelas de negocios.

Sinopsis

La obra de teatro relata la historia de Edu, un camionero en paro y Ana, su exmujer, que se reencuentran inesperadamente después de que un terrible accidente la deje tetrapléjica.

Juan, un brillante estudiante de doctorado con parálisis cerebral, contrata como ayudante a Yanis, hija de inmigrantes serbocroatas que, tras su paso por la universidad, está atravesando dificultades económicas.

Ambas parejas pondrán en entredicho la percepción que todos tenemos de las personas con discapacidad física y profundizarán en la forma en que la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos, a pesar de que estas anhelen conexión.

En nueve actos, la obra cuenta dos historias entre parejas que se desarrollan de manera paralela con un nexo de unión entre ambas: los cuidadores y sus cuidados.