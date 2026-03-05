Estas son las 9 fallas más caras de Valencia: entre todas cuestan más de 1,5 millones de euros y compiten por ser la mejor

Cada mes de marzo, la ciudad de Valencia se convierte en un gran 'museo de arte efímero'. Los cruces de las calles albergan fallas de todos los colores, tamaños... y costes.

Pero existen nueve cruces -o plazas- de la ciudad que cada año están más concurridas que el resto. Se trata de las nueve fallas más caras de Valencia, las de Sección Especial.

Esta máxima categoría de fallas, la de oro, está compuesta por nueve comisiones que cada año invierten cientos de miles de euros en plantar sus fallas. En concreto, este 2026, entre todas suman más de 1,5 millones de euros.

En Valencia existen más de 380 fallas. Cada una, cada mes de marzo, planta en la calle una falla infantil y una grande. Y cada una de ellas cuenta con un presupuesto diferente. Por ello, para competir, se organizan por secciones dependiendo del dinero invertido en la falla.

De hecho, contrasta el dinero que se invierte en la falla más barata y en la falla más cara. Este año, la falla Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll tan solo pagará 700 euros, y su falla estará fuera de concurso.

En cambio, la más cara es la de Convento Jerusalén, con un coste de 260.000 euros. Una gran cantidad de dinero inalcanzable para la mayoría. No tanto para los componentes de la máxima categoría.

Bocetos fallas Reino de Valencia, Cuba y Almirante. EE

La falla Reino de Valencia-Duque de Calabria es la novena en este ranking de presupuestos, con 107.000 euros. Este año su propuesta tiene el lema La falla del regne... Animal! y es del artista fallero Sergio Musoles.

En octava posición se encuentra Cuba-Literato Azorín. Han invertido 110.000 euros en su falla de este año, que tiene por lema Passant a millor vida y es de Carlos Carsí.

El presupuesto de la falla Almirante Cadarso-Conde Altea es un poco más alto: 170.100 euros. El artista encargado de plantar la falla, que tiene por lema Res en excés, es Paco Giner.

Bocetos fallas Sueca, Plaza del Pilar y Na Jordana. EE

La falla Sueca-Literato Azorín sigue subiendo, y llega a los 171.500 euros este año. Confían, una vez más, en el artista Pedro Santaeulalia. Esta vez, con el lema Onírica.

El quinto presupuesto más alto de la Sección Especial en 2026 es el de la falla Plaza del Pilar. Tiene por lema La Nit, es del artista Paco Torres y cuenta con un presupuesto de 180.000 euros.

En cuarta posición está la falla Na Jordana, con 185.000 euros. Su artista es Mario Gual, y el lema de este año es Passions a la deriva.

Bocetos fallas Exposición, L'Antiga y Convento. EE

El tercer presupuesto más alto es el de la falla Exposición-Micer Mascó. De los artistas Banyuls & Ruiz, y con el lema Meditem, este año apuestan 195.000 euros a su proyecto.

La plata -en cuanto a presupuestos- es para la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, más conocida como L'Antiga de Campanar. Con el lema Sent i ment y su artista, Josué Beitia, este año invierten 200.000 euros en su falla.

El presupuesto más alto en las Fallas 2026 es el de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal: 260.000 euros. Su artista es David Sánchez Llongo y el lema es Redimonis!.

Inspecciones

Las grandes cantidades de dinero que mueven las Fallas también hacen que los inspectores de Hacienda estén al acecho para cazar cualquier irregularidad. Y sancionarla.

Pero "no es necesario" que ese momento sea precisamente días antes de la plantà de las fallas. Así lo denunció recientemente el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García Pastor.

"Ya es el segundo año que se esperan a una semana de la plantà", explicó a los medios de comunicación durante una visita a varios talleres de la Ciudad Fallera. Allí, varios artistas avisaron de que había "cuatro equipos de inspectores visitando los talleres".



En su opinión, los inspectores de Hacienda "se equivocan" al acudir "justamente en estas fechas", cuando tienen "de abril a febrero" para esa tarea, por lo que pidió a la Administración correspondiente que se reconsidere esa situación.



"Entiendo que están haciendo su trabajo, pero tienen otros once meses para hacerlo, no es necesario que vengan a una semana" de plantar las fallas.



Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, criticó las inspecciones de trabajo y consideró que "el Gobierno tendría que ser más sensible en estos días frenéticos que se viven en estos talleres, días que amenazan lluvia y se están cambiando planificaciones para evitar la lluvia", por lo que agradecería "más sensibilidad con este gremio".