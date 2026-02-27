Valencia empieza este domingo su ciclo de 'mascletàs' en la plaza del Ayuntamiento: todos los detalles sobre los disparos

Imagen de una mascletá en las Fallas de València. EFE/ Biel Aliño

La mascletà de Fallas es la 'quedada' más multitudinaria que se realiza en Valencia. Cada año, 19 días seguidos, del 1 al 19 de marzo.

Se trata del ciclo de mascletàs, y para disfrutar de ellas se congregan cada día decenas de miles de personas alrededor de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad.

Así, cada día los valencianos y visitantes tienen una cita con la pólvora a las 14.00 horas en esta céntrica plaza. De lunes a domingo.

Es un evento tan importante que el Ayuntamiento comenzó con los preparativos en el mes de enero, tan solo unas semanas después de guardar el árbol de Navidad de la plaza.

No es una tarea fácil, se debe montar todo el vallado del recinto y, además, revisar las fachadas de los edificios de la plaza para prevenir posibles incidentes.

Todo ello para que con la llegada de marzo lo hagan también estos espectáculos pirotécnicos únicos en el mundo.

Para vivir una mascletà ya se sabe la hora y el lugar, pero existen otras recomendaciones importantes, como la de acudir con tiempo.

Sobre todo si se trata de los disparos que tienen lugar los días grandes de las Fallas o en fin de semana -o ambas- porque son los más multitudinarios.

Incluso los más precavidos llegan a la plaza a primera hora de la mañana con una silla, una gorra y algo de comida para esperar hasta el gran momento.

Para las Fallas 2026, el calendario de las mascletàs quedaría así:

Domingo, 1 de marzo: Pirotecnia Peñarroja.

Lunes, 2 de marzo: Pirotecnia Hnos Sirvent.

Martes, 3 de marzo: Pirotecnia Alto Palancia.

Miércoles, 4 de marzo: Pirotecnia Dragón.

Jueves, 5 de marzo: Pirotecnia Zaragozana.

Viernes, 6 de marzo: Pirotecnia Pibierzo.

Sábado, 7 de marzo: Pirotecnia Nadal Martí.

Domingo, 8 de marzo: Pirotecnia Martí.

Lunes, 9 de marzo: Pirotecnia Turís.

Martes, 10 de marzo: Pirotecnia Crespo.

Miércoles, 11 de marzo: Pirotecnia Tomás.

Jueves, 12 de marzo: Pirotecnia Alpujarreña.

Viernes, 13 de marzo: Pirotecnia Vulcano.

Sábado, 14 de marzo: Pirotecnia Aitana.

Domingo, 15 de marzo: Pirotecnia Valenciana.

Lunes, 16 de marzo: Pirotecnia Tamarit.

Martes, 17 de marzo: Pirotecnia del Mediterráneo.

Miércoles, 18 de marzo: Pirotecnia Caballer FX.

Jueves, 19 de marzo: Pirotecnia Hnos Caballer.

Para los amantes de los fuegos artificiales, durante el mes de marzo también tienen estipuladas varias citas. Algunas de ellas en la plaza del Ayuntamiento y otras, en el puente de Monteolivete.

Por ejemplo, la noche previa a la llegada de marzo se dispara en el enclave de la mascletà un castillo de Pirotecnia Crespo, a las 23.59 horas.

Durante marzo, de viernes a domingo también tendrán lugar espectáculos pirotécnicos nocturnos. Del 6 al 8 y del 12 al 15 de marzo, en la plaza del Ayuntamiento.

Los días 16, 17 y 18 de marzo, estos espectáculos nocturnos se trasladarán al puente de Monteolivete. Todos a las 23.59 horas.