Amparito, la "fallera virtual" que responde con IA a tus preguntas sobre las Fallas: "A la Ofrenda se debe ir con los tres moños"

La inteligencia artificial ya ha llegado a las Fallas de Valencia. Ya se ha visto el disparo de una mascletà virtual, el modelaje de las fallas y la impresión 3D, pero ahora ha llegado una innovación mucho mayor: Amparito.

Ella misma explica en su cuenta de Instagram -recién abierta- que cualquier persona puede preguntar datos: "Pregúntame todo lo que quieras sobre las Fallas".

Así, también responde a las preguntas incómodas. Por ejemplo, explica que a la Ofrenda de Flores "se debe ir con los tres moños".

Se trata de un tema de debate recurrente en el mundo fallero, ya que cada vez son más las falleras que optan por peinarse únicamente con el moño de detrás y dejar los rodetes en casa. Pero Amparito lo tiene claro.

La "fallera virtual" con rostro simpático y hasta redes sociales no es más que una inteligencia artificial creada por Aunoa AI, una empresa valenciana de IA.

Esta IA ha llegado para ayudar a cualquier valenciano, fallero y visitante que quiera conocer más sobre la fiesta: "Olvida los programas en PDF, pregunta a Amparito y recibe horarios, ubicaciones y secretos de la fiesta al instante".

En su página web expone algunos ejemplos de preguntas frecuentes que puede resolver. Desde qué es la Ofrenda de Flores hasta dónde comer la mejor paella. También el mejor lugar para ver la Nit del Foc y qué significa la expresión 'Fa dia de Falles'.

La fallera, de hecho, no puede tener un nombre más valenciano: Amparo. Amparito para los amigos.

De hecho, es tan sociable que sabe hablar más de 95 idiomas, según indica en su página web. "Siente la germanor en cualquier idioma", resalta.

Por el momento únicamente ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram. En él explica quién es ella y cuál es su propósito.

"Nací para ayudarte a entender y vivir las Fallas como nunca antes", escribe. Y añade: "Porque las Fallas no solo se miran, se sienten y se comprenden".

Así, Amparito explica que ha llegado "para contártelo todo". De hecho, apunta a que es su "tercer año acompañando la fiesta grande", aunque no en redes sociales.

"Ahora vengo con más información, más contexto y más ganas que nunca de acercar las Fallas al mundo", subraya.

Para responder a las preguntas de cualquier persona sobre las Fallas, Amparito se pone a disposición: "Puedes hablar conmigo en cualquier momento por WhatsApp. Pregúntame lo que quieras, estaré encantada de ayudarte".

En este primer vídeo que Amparito ha compartido en su perfil de Instagram se la ve a ella vestida de valenciana, incluso con un ramo de flores en la mano.

En concreto, su traje se compone de una falda color amarillo pastel y un corpiño neutro naranja de media manga.

Hasta lleva las manteletas, el aderezo e incluso la joia, detalles de la indumentaria valenciana que no se pueden pasar por alto, pero que llama la atención en Amparito por la precisión de la IA.

El fondo del vídeo, aunque está algo desenfocado, permite ver que es de noche, que hay una falla plantada y fuegos artificiales disparándose.