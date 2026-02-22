Cuando el Ayuntamiento de Valencia no tenía su icónico balcón: se construyó en 1967 y costó casi 6 millones de pesetas

El balcón del Ayuntamiento de Valencia es el más icónico de la ciudad. Desde que se abrió al público en el año 2015, lo visitan unas 600 personas al día. Además, en Fallas se convierte en el punto de encuentro de personalidades de todos los ámbitos.

Sin embargo, el balcón no ha estado siempre ahí. Apenas acaba de cumplir 59 años. Antes, los servicios municipales instalaban una tribuna de quita y pon para que las autoridades presidieran los eventos de la plaza.

Era una tediosa labor que acabó por convencer a los responsables de que era necesaria una estructura fija integrada en la fachada principal y a la altura del edificio histórico.

Originalmente, había un balcón para que el alcalde pudiera presidir los actos públicos, pero el palco quedaba en la sombra y al fondo del alto pórtico de doble altura, por lo que en la práctica, ni se veía a las autoridades.

Por ello, según consta en los registros oficiales, la Corporación Municipal de entonces encargó al arquitecto municipal Francisco Mora la construcción de un tinglado metálico, provisional, con la finalidad de que se instalara en los festejos populares o actos públicos señalados.

El Ayuntamiento de Valencia antes de la construcción del balcón. Archivo de José Huguet

El arquitecto y profesor titular del departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Federico Iborra, apunta a EL ESPAÑOL que el origen de esta solución provisional surge del desfile que se celebró en Valencia al terminar la Guerra Civil.

Franco y las autoridades necesitaban un espacio amplio para presidir los actos, por lo que se diseñó una estructura provisional decorada con telas, que se apoyaba en los resaltes de las dos torres del Ayuntamiento.

Esta tribuna no dejaba de ser un añadido que ocultaba el gran arco de medio punto y las esculturas de Benlliure de la fachada del Ayuntamiento, tal y como recoge Lucía Grau Mestre en su libro sobre la Antigua Casa de la Enseñanza editado por el Ayuntamiento de Valencia.

Por este motivo se encargó el proyecto de construir "un balcón adecuado" y a la altura de la fachada al arquitecto Mora, aunque fue revisado en 1965 por el arquitecto mayor José Testor, debido a la muerte del primero en un accidente de tráfico.

Autoría

La idea de construir un gran balcón invadiendo toda la acera, el profesor Iborra la atribuye al proyecto de Téstor. "O de Román Jiménez, si atendemos a la tradición oral", matiza.

En este sentido, relata que los veteranos de la Escuela de Arquitectura creen que quien diseñó el balcón municipal no fue José Luis Téstor, sino Román Jiménez.

"Esto es plausible porque Jiménez fue arquitecto municipal entre 1963 y 1968, bajo las órdenes de José Luis Téstor", añade el experto.

Bocetos del proyecto del balcón Ayuntamiento extraídos del catálogo de Lucía Grau. EE

Al respecto, considera posible que el diseño fuera de Jiménez, con el "beneplácito" de Téstor, "que por jerarquía sería el firmante de los planos".

Iborra señala otro de los datos desconocidos sobre este proyecto y es que su estructura metálica fue producida por la empresa Torras S.A., dedicada a construcciones de hierro o acero.

6 millones de pesetas

Con esta intervención, además de construir el nuevo balcón, se elevó el gran arco y los elementos que lo integran, con el objetivo de conservar la composición arquitectónica original.

El presupuesto de ejecución de las obras fue de 2,66 millones de pesetas de la época y el de la contrata, 3,2 millones. Es decir, un total de 5,86.

"El balcón es una gran solución para un problema complejo derivado de un pequeño fallo de proyecto", defiende Iborra, quien ha publicado diversos trabajos sobre la fachada del Ayuntamiento.

En este sentido, explica que la solución del balcón temporal resolvía el problema funcional, pero se cortaba el gran pórtico de doble altura con un arco por la mitad, "por lo que el hueco arqueado quedaba reducido y desproporcionado".

Foto histórica de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. EE

Por ello, mientras se construía el balcón, se desmanteló el piso de arriba y se elevó el gran arco con las esculturas de Benlliure, lo que generó un hueco arqueado sobre el balcón del mismo tamaño que el que originalmente apoyaba a ras del suelo.

"Esta solución ya aparece definida en los esbozos de Mora de los años 50, y es a él a quien hay que atribuir el mérito, aunque en su proyecto el balcón no tenía tanta profundidad", afirma Iborra.

En cuanto a la forma, afirma que las columnas y entablamento están reproduciendo los existentes en la fachada original, sobre los que apoyaba el arco. Además, la balaustrada también es similar a la ejecutada en otras zonas de la misma fachada.

El balcón del Ayuntamiento de Valencia. Raquel Granell

"La integración es total desde un punto de vista formal, y el traslado del arco resuelve todos los problemas compositivos y de proporciones", añade.

Finalmente, destaca que la idea de ocupar toda la acera y usar una robusta estructura metálica de apoyo permite ser usado por nutridos grupos de autoridades, algo que no es habitual en los balcones municipales convencionales.

"Es desde todos esos puntos de vista una solución magnífica", alaba el experto.