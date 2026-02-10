La Diputación quiere mantener el museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit: "Debe seguir vinculado a su origen"

La Diputación de Valencia quiere que el museo de Nino Bravo siga en su localidad natal y que siga "vinculado a su origen", Aielo de Malferit. Así lo ha asegurado la institución provincial tras el anuncio de su cierre por "el deterioro de las piezas", según su familia.

La propuesta de la Diputación busca demostrar una "firme implicación" de intervenir para evitar el cierre definitivo del Museo de Nino Bravo "ante las desavenencias entre la familia del cantante y el ayuntamiento del municipio", según explican en un comunicado.

De esta forma, la institución provincial ha tomado la iniciativa para mediar y ofrecer una solución que mantenga el patrimonio del artista en su localidad natal.

La propuesta de la Diputación, que ya ha trasladado a la familia y a la empresa promotora, está basada en la profesionalización de la custodia de las piezas dentro de la Red de Museos Etnológicos.

Se trata, añaden, de "dar una respuesta técnica y profesional" que asegure la integridad de la colección y evite que el legado de Nino Bravo abandone el municipio donde reside su arraigo.

Para el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, "esta acción sigue la línea de éxito de otras iniciativas itinerantes y descentralizadas de la Diputació, como son las muestras itinerantes del MuVIM y el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO), que llevan la cultura fuera de la capital valenciana".

"Buscamos atender la voluntad de la familia de iniciar un nuevo ciclo con una gestión profesional que asegure la catalogación y el tratamiento adecuado de las piezas para garantizar la viabilidad del museo en Aielo de Malferit", ha destacado, al tiempo que ha subrayado"la importancia de este museo para el pueblo y la comarca".

En la misma línea, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Comarcalización, Natalia Enguix, ha señalado que para un municipio como Aielo de Malferit este espacio es "una seña de identidad y orgullo, por lo que es nuestra obligación como el ayuntamiento de ayuntamientos que es la Diputación salir en defensa de las iniciativas que vertebran el territorio".

En este sentido, Enguix ha lamentado la "deficiente gestión" local que ha manifestado la familia y ha llevado a esta situación, al tiempo que ha recalcado que, "aunque Valencia capital cuenta con ingentes recursos culturales, el museo debe permanecer vinculado a su origen".

"Somos conscientes que la familia quiere trasladar una parte de ese museo a Valencia, pero desde la Diputación queremos que el mito de Nino Bravo perdure y crezca más aún en su propia casa garantizándoles una alternativa que dote el legado del cantante de mayores garantías de seguridad, mantenimiento y difusión", ha añadido.

Según ha expuesto la familia públicamente, ha habido una gestión deficiente del museo por parte del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, problemas persistentes de mantenimiento, falta de personal especializado y deficiencias en la conservación de piezas de alto valor, como el estado de 240 telegramas de condolencias o la desaparición de vestuario icónico.